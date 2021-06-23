ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Хейли Бибер похвасталась стальным прессом на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Новина українською →
Париж, Среда 23 июня 2021 17:23
Хейли Бибер похвасталась стальным прессом на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном Хейли Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: RBC.UA

Знаменитые на весь мир супруги Джастин и Хейли Бибер последние несколько дней стали героями светских хроник. Все потому, что пара отправилась в Париж. Влюбленные побывали на нескольких крупных событиях: традиционном городском музыкальном фестивале Fête de la musique, а также открытии отреставрированного универмага Samaritaine.

Помимо прогулок по городу, они нанесли несколько значимых визитов. К примеру, встретились с президентом Франции и его женой.

Стоит отметить, что даже ради ответственного события 24-летняя Хейли не стала изменять своей любви к откровенным нарядам. Девушка отправилась на встречу в Елисейский дворец в бежевом платье LaQuan Smith с лифом и треугольным вырезом на животе, продемонстрировав железный пресс. Дополнили его босоножки Femme со шнуровкой, небольшая сумочка от Little Liffner, а также узкие солнцезащитные очки. А вот ее 27-летний муж выбрал образ классический – он появился на публике в костюме Celine.

Хейли Бибер похвасталась стальным прессом на встрече с президентом Франции Эммануэлем МакрономХейли и Джастин Биберы на встрече с президентом Франции (фото: instagram.com/justinbieber)

В своем блоге певец выложил фото с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Брижит Макрон. Правда, не стал комментировать данное фото, оставив фанатов в недоумении, о чем шла беседа с главой государства.

Хейли Бибер похвасталась стальным прессом на встрече с президентом Франции Эммануэлем МакрономХейли и Джастин в ресторане (фото: instagram.com/haileybieber)

Хейли, в свою очередь, выложила откровенное фото из ресторана: они с мужем страстно целуются, сидя за столиком.

Также мы писали о правилах питания Хейли, которые помогает ей оставаться в прекрасной форме.

Читайте LITE в Google News
Джастин Бибер муж модель
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Стало известно, от каких болезней чаще всего умирают украинцы. Это не коронавирус
Стало известно, от каких болезней чаще всего умирают украинцы. Это не коронавирус