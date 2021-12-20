Стала известной дата ТВ-премьеры комедии DZIDZIO

Когда и где смотреть ленту - читайте в нашем материале ниже.

Итак. Уже в воскресенье, 26 декабря в 21:00 на телеканале "Украина" состоится премьера авантюрной комедии-квеста.

По сюжету, пианист-авантюрист Миша, чтобы найти деньги на освобождение друга из-под ареста, устраивается работать к старой владелице таинственного дома-квеста Ады Потоцкой.

Фильм "Де гроші" покажут по ТВ (фото: канал "Украина")

Но он не знает, что вопрос "где деньги?" интересует не только его.

"Уникальность фильма в том, что все зрители будут ангажированы искать деньги вместе с нами. К слову, деньги будут не там, где вы подумали. А чтобы чуть-чуть приоткрыть тайну, приведу маленькую фразу из фильма: "Мечтать мало". Чтобы реализовать идею - нужно работать. Влюбиться в то дело по уши, погрузиться полностью, и тогда будет результат", - рассказал Михаил Хома.

Как режиссер-постановщик и исполнитель главной роли, DZIDZIO лично пригласил звезд шоу-бизнеса сыграть в приключенческой киноленте.

Роли в картине исполнили Ада Роговцева, Анна Буткевич, Сергей Лыба, Ахтем Сеитаблаев, Виктор Андриенко, Владимир Остапчук, Алексей Тритенко, Евгений Сморыгин, Наталья Холоденко, Дима Варварук и другие.

Фильм "Де гроші" покажут по ТВ (фото: канал "Украина")

"У меня был отличный июнь, который я провела в работе с этой группой и с Михаилом. Мы все были нацелены на то, чтобы получилось хорошо. Мне очень приятно, что я попала в такую историю. Советую посмотреть этот фильм, ведь, во-первых, он смешной, во-вторых, он добрый, в-третьих, он нужен потому, что, хотя это и распространенная фраза, что деньги ничего не решают - они решают многое. Но не все! Главного они не решают - об этом сюжет", - рассказывает Роговцева о команде, работавшей над созданием кино.

Фильм "Де гроші" покажут по ТВ (фото: канал "Украина")

"Фильм "Де гроші" поразит зрителей искрометным юмором, знакомыми лицами и мечтами главного героя. А еще - спецэффектами и голливудской картинкой. Михаил Хома - профессионал, чувствующий тонко суть кино: поражать и учить. Ведь в конце концов, несмотря на завязку на квестах и вознаграждении, побеждает человечность и искреннее отношение, а деньги - это пустое", - отметил телеведущий Владимир Остапчук.