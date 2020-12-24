Стало известно, как снимали самую жесткую сцену с поджегом в популярном молодежном сериале

Создатели популярного молодежного сериала "Перші ластівки" раскрыли секрет кинопроизводства, показав, как снималась одна из самых жутких сцен в продолжении сериала.

Так, уже с первой серии "Перших ластівок. Zалежні", который показывают на "Новом канале", зрители поняли, что в любой момент могут попрощаться с любимыми персонажами.

Сначала был "убит" персонаж Ваня Кожух, а к концу сериала - полицейский Егор Калита, который был заживо сожжен своими коллегами. В жутких кадрах принимали участие, как каскадеры, так и сам исполнитель роли Егора - Александр Бегма. Хотя актера и отговаривали участвовать в съемках рискованной сцены.

Сцена с поджогом актера Александра Бегмы (фото: пресс-служба)

"Многие отговаривали делать этот трюк, но мне было важно, чтобы это выглядело круто. Так что в первых кадрах, где видно лицо, я снимался сам. А вот в сцене, где Егор весь горит, уже работал каскадер, - гооврит Александр. - Сняли все быстро и профессионально, во время поджога я практически ничего не почувствовал. Было разве что немного тепло".

Для съемок жуткой сцены понадобилось много грима, специального реквизита и сгоревшей одежды.

"Для съемки на мое тело нанесли специальную жидкость, которая совершенно не пропускает огонь. Получилось, что он горел, но тела не касался, и ожоги не оставались, - поделился подробностями актер сериала. - Также для этих сцен использовали одежду из специальной ткани: сначала подштанники, потом еще одни штаны, а наверх - игровые штаны".

Александра Бегма в гриме (фото: пресс-служба)

Кроме того, на актера нужно было надеть специальный парик, который выглядел бы как обгоревшие волосы. Но Бегма решил перевоплотиться по максимуму, разрешив себя покрасить и обработать волосы специальным воском.

"После съемки Саша прямо в гриме сел в такси и поехал отмываться домой… Но сделать это полностью у него не получилось и за несколько дней, так что с такими волосами он даже слетал на отдых", - рассказала гример.

Ранее мы писали, что на российском телевидении начали показ сериала производства "Квартала 95", из-за чего вспыхнул скандал.