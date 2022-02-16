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"Титаник с кошкой": в пародийном видео заменили главную героиню

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Среда 16 февраля 2022 14:16
"Титаник с кошкой": в пародийном видео заменили главную героиню Лиззи и её партнер Леонардо Ди Каприо (фото: youtube.com/c/OwlKitty)
Автор: Сергей Кулик

В сети появился веселый пародийный трейлер к фильму "Титаник". В нем кошка заменила героиню Кейт Уинслет и составив компанию Леонардо Ди Каприо.

Видео появилось на YouTube-канале OwlKitty.

Со всеми, кто считает картину "Титаник" идеальным фильмом к которому нечего добавить готова поспорить кошка Лиззи. Именно она стала главной героиней в новом уморительном ролике.

OwlKitty - это псевдним 8-летней кошки, владельцами которой являются режиссер и аниматор Тибо Чарроппин и креативщица Оливия Бун. Они постоянно создают контент вместе со своим питомцем, которую называют "примадонной" .

Это не первый раз, когда Лиззи появляется на большом экране. Ее владельцы уже сделал немало пародий, включая такие хиты как "Мстители", "Парк Юрского периода", "Криминальное чтиво".

Помимо пародий ребята также выкладывают процесс создания своих шедевров, которые получаются не менее смешными.

"Титаник" - считается одним из самых успешных фильмов в истории кино, как по кассовым сборам, наградам, так и по признанию критиков. Шедевр Джеймса Кэмерона собрал более 2 миллиардов долларов, получил 11 Оскаров.

Ранее мы писали о том, что объявлены имена трех ведущих на церемонии Оскар

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Леонардо Ди Каприо Оскар
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