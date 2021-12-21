Триллер и одновременно детективная история: о чем сериал "Игры детей старшего возраста"

О чем этот сериал, кто сыграл главные роли и почему его нужно смотреть - читайте в нашем материале далее.

В криминальной истории всегда есть свои тайны, которые мешают следствию и в итоге могут привести к неверному решению. В колледже для одаренных детей в ночь выпускного был убит подросток.

В совершении преступления подозревают учительницу английского языка Ариадну Шагалову, так как накануне школьного праздника у нее был конфликт с этим парнем.

Но в ходе расследования выясняется, что практически все в учебном заведении - учителя, родители и ученики - так или иначе причастны к тому, что произошло на выпускном вечере.

Андрей Саминин (фото: канал "Украина")

"Это триллер и в то же время детективная история, связанная с недосказанностью, возникшей между людьми, которые скрывают свои истинные намерения. То есть все время присутствует психологическое напряжение: "Кому выгодно было совершить убийство?", "Кто убийца?" - поделился актер Андрей Саминин, сыгравший полицейского Егора Рыжова.

Неожиданно учительницу английского языка берется защищать отец погибшего парня - скандально известный адвокат Ярослав Колесников.

Однако главная героиня не чувствует своей вины и готова отстоять себя, несмотря на подозрения.

"Мой персонаж - сильная женщина, и этим Ариадна Шагалова отличается от многих других героинь. К тому же сценарий написан современно и стильно. В нем много линий, действий и событий. Ярких, правдоподобных и острых. И когда я читала его, то ощутила всю бурю эмоций", - сказала о своем персонаже актриса Любава Грешнова.

Любава Грешнова (фото: канал "Украина")

Актер Иван Оганесян, которого украинцы уже видели в разных ролях, на этот раз покажет характер совершенно нового для себя персонажа. Кто он - подлец или бескорыстный человек - судить зрителям, но за игрой Ивана однозначно будет интересно наблюдать.

"История в сериале будет развиваться достаточно динамично. В ней, прежде всего, есть сопереживание и проявления человечности", - поделился Оганесян.

В картине также снялись Дмитрий Сарансков, Оксана Гребенюк, Сергей Дзялик, Максим Девизоров, Светлана Зельбет, Даниил Сушко и другие.

Иван Оганесян (фото: канал "Украина")