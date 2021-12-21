Трилер і водночас детективна історія: про що серіал "Ігри дітей старшого віку"

Про що цей серіал, хто зіграв головні ролі і чому його потрібно дивитися - читайте в нашому матеріалі далі.

У кримінальній історії завжди є свої таємниці, які заважають слідству і можуть призвести до неправильного рішення. У коледжі для обдарованих дітей у ніч випускного було вбито підлітка.

У скоєнні злочину підозрюють вчительку англійської мови Аріадну Шагалову, оскільки напередодні шкільного свята у неї був конфлікт із цим хлопцем.

Але в ході розслідування з'ясовується, що практично всі в навчальному закладі - вчителі, батьки та учні - так чи інакше причетні до того, що сталося на випускному вечорі.

Андрій Самінін (фото: канал "Україна")

"Це трилер і водночас детективна історія. Вона пов'язана з недомовленістю, яка виникла між тими, хто приховує свої справжні наміри. Тобто весь час є психологічна напруга: "Кому вигідно було вчинити вбивство?", "Хто вбивця?" - поділився актор Андрій Самінін, який зіграв поліцейського Єгора Рижова.

Несподівано вчительку англійської мови береться захищати батько загиблого хлопця - скандально відомий адвокат Ярослав Колесніков.

Однак головна героїня не відчуває своєї провини та готова відстояти себе, незважаючи на підозри.

"Мій персонаж - сильна жінка, і цим Аріадна Шагалова відрізняється від багатьох інших героїнь. До того ж сценарій написаний сучасно та стильно. У ньому багато ліній, дій та подій. Яскравих, правдоподібних та гострих. І коли я читала його, то відчула всю бурю емоцій", - сказала про свого персонажа актриса Любава Грешнова.

Любава Грешнова (фото: канал "Україна")

Актор Іван Оганесян, якого українці вже бачили у різних ролях, цього разу покаже характер абсолютно нового для себе персонажа. Хто він - негідник чи безкорислива людина - судити глядачам, але за грою Івана однозначно буде цікаво спостерігати.

"Історія у серіалі розвиватиметься досить динамічно. У ній, насамперед, є співпереживання та прояви людяності", - поділився Оганесян.

У картині також знялись Дмитро Сарансков, Оксана Гребенюк, Сергій Дзялик, Максим Девізоров, Світлана Зельбет, Данило Сушко та інші.

Іван Оганесян (фото: канал "Україна")