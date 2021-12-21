Триллер и одновременно детективная история: о чем сериал "Игры детей старшего возраста"

20 декабря в 21:00 на канале "Украина" состоялась премьера 16-серийной криминальной мелодрамы "Игры детей старшего возраста" режиссера Романа Барабаша.
О чем этот сериал, кто сыграл главные роли и почему его нужно смотреть - читайте в нашем материале далее.
В криминальной истории всегда есть свои тайны, которые мешают следствию и в итоге могут привести к неверному решению. В колледже для одаренных детей в ночь выпускного был убит подросток.
В совершении преступления подозревают учительницу английского языка Ариадну Шагалову, так как накануне школьного праздника у нее был конфликт с этим парнем.
Но в ходе расследования выясняется, что практически все в учебном заведении - учителя, родители и ученики - так или иначе причастны к тому, что произошло на выпускном вечере.
Андрей Саминин (фото: канал "Украина")
"Это триллер и в то же время детективная история, связанная с недосказанностью, возникшей между людьми, которые скрывают свои истинные намерения. То есть все время присутствует психологическое напряжение: "Кому выгодно было совершить убийство?", "Кто убийца?" - поделился актер Андрей Саминин, сыгравший полицейского Егора Рыжова.
Неожиданно учительницу английского языка берется защищать отец погибшего парня - скандально известный адвокат Ярослав Колесников.
Однако главная героиня не чувствует своей вины и готова отстоять себя, несмотря на подозрения.
"Мой персонаж - сильная женщина, и этим Ариадна Шагалова отличается от многих других героинь. К тому же сценарий написан современно и стильно. В нем много линий, действий и событий. Ярких, правдоподобных и острых. И когда я читала его, то ощутила всю бурю эмоций", - сказала о своем персонаже актриса Любава Грешнова.
Любава Грешнова (фото: канал "Украина")
Актер Иван Оганесян, которого украинцы уже видели в разных ролях, на этот раз покажет характер совершенно нового для себя персонажа. Кто он - подлец или бескорыстный человек - судить зрителям, но за игрой Ивана однозначно будет интересно наблюдать.
"История в сериале будет развиваться достаточно динамично. В ней, прежде всего, есть сопереживание и проявления человечности", - поделился Оганесян.
В картине также снялись Дмитрий Сарансков, Оксана Гребенюк, Сергей Дзялик, Максим Девизоров, Светлана Зельбет, Даниил Сушко и другие.
Иван Оганесян (фото: канал "Украина")
Напомним, на днях Любава Грешнова впервые рассказала об отношениях с мужем и про детей.