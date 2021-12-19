Участник "Холостячки 2" слил правду об отношениях Огневич с Задворным: постоянно был с ней в конфронтации

Финальное пост-шоу "Холостячки 2" уже давно отгремело, но поклонники проекта до сих пор не могут успокоиться после несостоявшегося хэппи энда: победитель, бизнесмен Андрей Задворный сообщил, что расстался со Златой Огневич , чем накликал на себя гнев поклонников реалити, поверивших в их пару.

Экс-участник шоу фитнес-инструктор, коуч и бизнесмен Олег Плахотнюк в интервью для YouTube-канала BAHAREVA govorit рассказал свою версию произошедшего и поделился наблюдениями о певице и ее фаворитах на проекте.

Так, мужчина отметил, что Огневич с самого начла положила глаз на финалистов "Холостячки 2" – Андрея Задворного и предпринимателя Дмитрия Шевченко.

Злата буквално сразу выделила Андрея (фото: instagram.com/holostyakstb)

"Это было сразу заметно. Я видел эту искорку в глазах. Еще я бы сказал что-то похожее и про Свечкоренко, но это было менее заметно. А Задворный всегда был на ведущих местах, Шевченко просто красивый – Диме не надо было ничего даже делать", - рассказал Олег.

Спортсмен предвосхищал выбор Златы и даже назвал возможную причины такого решения звезды.

"Я понимал, что она выберет Андрея. С Димой у них свидания были романтичные, с сексуальным подтекстом. Дима мегахаризматичный мужчина. Андрей берет остротой ума, четкий, яркий ум. Дима закрытый, Дима картинка. Я так понимаю, что у Златы бывшие отношения, и не одни, были похожего формата, когда она была с человеком на конфронтации. Это чисто мои догадки. У Златы были отношения, когда ссоры, ругань, били тарелки. Она сама об этом рассказывала. Андрей постоянно был с ней в конфронтации", - поделился своими наблюдениями Олег.

У Димы и Златы были очень страстные и романтичные свидания (фото: instagram.com/holostyakstb)

Мужчина отмечает, что на протяжении проекта Андрей был "максимально в себе уверен" и даже предвидел победу в проекте.

"Он об этом говорил. Не прямо так, что я буду победителем, я у вас выиграю, а "я завоюю сердце Златы". Но у него это было от души", - вспомнил Олег.

На вопрос ведущей, были ли у Андрея чувства к холостячке, Плахотнюк ответил утвердительно.

Олег был шокирован новостью о разрыве пары (фото: instagram.com/holostyakstb)

"Скорее всего, что он ее любил. Я с ним говорил после финала, он приезжал в Хмельницкий. Он при мне звонил Злате и по видеосвязи с ней общался. Для меня пост-шоу было шоком", - признался фитнес-инструктор.

Мужчина уверяет, что вся жизнь на проекте была у зрителей как на ладони – не было ни повторных дублей, ни наигранных сцен, а все действия в кадре были естественными и не по сценарию.

"То, что происходило в кадре - не запланируешь. Все говорили, думали и делали так, как они считают нужным. Все эмоции были настоящими", - заверил Плохотнюк.