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Участник "Холостячки 2" высказался о конкуренции на проекте и настоящей Огневич вне камер

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Вторник 12 октября 2021 17:28
Участник "Холостячки 2" высказался о конкуренции на проекте и настоящей Огневич вне камер Роман Васильев (фото: instagram.com/god_of_dentistry)
Автор: Ольвия Агаркова

Участиник "Холостячки 2", романтичный стоматолог Роман Васильев, покоряет Злату Огневич с первой минуты появления (мужчина приехал на белом коне, как настоящий принц) и продолжает это делать при каждой встрече и возможности.

В интервью для сайта "Канал 24" Роман рассказал о клнкуренции на проеке, атмосфере в доме, где проживают участники и свиданиях со Златой.

33-летний доктор отметил, что самое сложное – находиться под прицелом камер и пытаться реализовать все задумки, ведь формат реалити не дает права на ошибку - все снимают одним кадром. Также он припомнил опыт 40-часовых съемок – именно столько длилась запись первой вечеринки.

"Свидания длились по несколько часов, и все не могло попасть в эфир. Но основные моменты все-таки показали в выпусках. Могу отметить, что поведение Златы на камеры и вне их не отличается", - заявил участник "Холостячки 2".

Участник &quot;Холостячки 2&quot; высказался о конкуренции на проекте и настоящей Огневич вне камер

Роман Васильев рассказал, что происходит на проекте вне камер (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

Роман высказался о своих соперниках – обо всех мужчинах он отзывался крайне лестно.

"В нашем сезоне поистине удивительный состав мужчин. Все образованные, успешные и самодостаточные. Оказавшись на одной территории, 16 взрослых мужчин естественно будут выстраивать личные границы, но в нашей ситуации это происходило максимально адекватно и без неадекватного поведения", – заверил Васильев.

Более того, между участниками на проекте зародились теплые приятельские отношения, ведь они много времени проводили вместе.

Участник &quot;Холостячки 2&quot; высказался о конкуренции на проекте и настоящей Огневич вне камер

Роман Васильев считает конкурентов достойными мужчнами (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

"Со многими мужчинами я поддерживаю общение после проекта, посещаю мероприятия. Дружба проверится временем", - признался врач.

Романтичный доктор отметил, что идеи всех свиданий принадлежат участникам. Так как у мужчин нет доступа к интернету, а телефоны изымают, то в организации встреч со Златой им помогает ведущий реалити Григорий Решетник и команда проекта.

Участник &quot;Холостячки 2&quot; высказался о конкуренции на проекте и настоящей Огневич вне камер

Роман покоряет Злату романтическими поступками и жестами (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

Также Роман добавил, что на церемонии роз участники имеют возможность лично побеседовать со Златой.

"Любое общение со Златой – индивидуально и по желанию. Количество времени не лимитировано, но и не безгранично", - уточнил он.

Напомним, что ранее участник "Холостячки 2" Андрей Задворный признался, что его задело и обидела после конкурса талантов.

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