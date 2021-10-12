Учасник "Холостячки 2" висловився про конкуренцію на проекті і справжню Огнєвіч поза камерами

Учасник "Холостячки 2", романтичний стоматолог Роман Васильєв, підкорює Злату Огнєвіч з першої хвилини появи (чоловік приїхав на білому коні , як справжній принц) і продовжує це робити при кожній зустрічі і можливості.

В інтерв'ю для сайту " Канал 24 " Роман розповів про клнкуренцію на проеку, атмосферу в будинку, де проживають учасники і побаченнях зі Златою.

33-річний лікар зазначив, що найскладніше – перебувати під прицілом камер і намагатися реалізувати всі задумки, адже формат реаліті не дає права на помилку - все знімають одним кадром. Також він пригадав досвід 40-годинних зйомок - саме стільки тривав запис першої вечірки.

"Побачення тривали по кілька годин, і все не могло потрапити в ефір. Але основні моменти все-таки показали у випусках. Можу відзначити, що поведінка Злати на камери і поза ними не відрізняється", - заявив учасник "Холостячки 2".

Роман Васильєв розповів, що відбувається на проекті поза камерами (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

Роман висловився про своїх суперників - про всіх чоловіків він відгукувався вкрай схвально.

"У нашому сезоні воістину дивовижний склад чоловіків. Всі освічені, успішні і самодостатні. Опинившись на одній території, 16 дорослих чоловіків природно будуть вибудовувати особисті кордони, але в нашій ситуації це відбувалося максимально адекватно і без неадекватної поведінки", – запевнив Васильєв.

Більше того, між учасниками на проекті зародилися теплі товариські приятельські стосунки, адже вони багато часу проводили разом.

Роман Васильєв вважає конкурентів гідними чоловіками (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

"З багатьма чоловіками я підтримую спілкування після проекту, відвідую заходи. Дружба перевіриться часом", - зізнався лікар.

Романтичний стоматолог зазначив, що ідеї всіх побачень належать учасникам. Так як у чоловіків немає доступу до Інтернету, а телефони вилучають, то в організації зустрічей зі Златою їм допомагає ведучий реаліті Григорій Решетник і команда проекту.

Роман підкорює Злату романтичними вчинками і жестами (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

Також Роман додав, що на церемонії троянд учасники мають можливість особисто поговорити зі Златою.

"Будь-яке спілкування зі Златою - індивідуально і за бажанням. Кількість часу не лімітована, але і не безмежна", - уточнив він.