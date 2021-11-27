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Участник "Холостячки" прокомментировал уход за шаг до финала: Огневич заинриговала ответом

Новина українською →
Суббота 27 ноября 2021 14:39
Участник "Холостячки" прокомментировал уход за шаг до финала: Огневич заинриговала ответом Максим Тарапата (фото: instagram.com/tarmaks)
Автор: Styler

За шаг до финала "Холостячки 2" со Златой Огневич, в 11 выпуске реалити, три претендента на руку и сердце звезды (Максим Тарапата, Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный) познакомились в семьей артистки. Мама, папа, сестра и ее жених устроили мужчинам серьезный допрос и выптали у них планы на будущее, а также убедились,готов ли каждый из них к жизни с публичной личностью. Вишенкой на торте стало возвращение на Церемнии роз выбывшего участника, психолога Романа Свечкоренко. А вот Максим, невзирая на благосклонность семьи Златы, покинул проект.

Бизнесмен поделился в Instagam задумчивым фото и новым постом, где высказался по поводу ухода.

"Я благодарен за каждую минуту, которую провел с тобой! Спасибо тебе, Злата. Сегодня в нашей истории на проекте была поставлена точка. Мне есть что еще сказать, но это будет немного позже. Лишь хочу добавить, что я вам всем очень благодарен за поддержку и за то, что были со мной все это время!" - коротко прокомментировал свой уход из проекта Максим.

Участник &quot;Холостячки&quot; прокомментировал уход за шаг до финала: Огневич заинриговала ответом

Максим Тарапата поблагодарил Злату за чудесное время вместе (фото: instagram.com/tarmaks)

Злата отреагировала на пост экс-учасника проекта и тепло обратилась к нему.

"Максим, ты невероятный! Я тебе благодарна за каждое мгновение на проекте. Ты все знаешь…" - написала певица под постом выбывшего участника.

Ведущий реалити Григорий Решетник также растроился из-за ухода бизнесмена. "Макс, ну почему… Ты крут", - заверил он мужчину в комментарии под постом.

К слову, Максим очен понравился младшей сестре Злааты, Юлии, которая устроила всем претендентам на руку и сердце родственницы настоящий допрос с пристратием.

На пост-шоу "Как выйти замуж" Юля и Максим встретились в студии, и мужчина поделился общим фото, тепло подписав его: "Я рад нашему знакомству. Ты все знаешь. Спасибо тебе".

Участник &quot;Холостячки&quot; прокомментировал уход за шаг до финала: Огневич заинриговала ответом

Максим Тарапата понравился сестре Огневич Юлии (фото: instagram.com/tarmaks)

Напомим, что ранее Злата Огневич рассказла, какая она хозяйка и призналась в кулинарных пристрастиях.

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