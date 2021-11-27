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Учасник "Холостячки" прокоментував відхід за крок до фіналу: Огнєвіч заінригувала відповіддю

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Субота 27 листопада 2021 14:39
Учасник "Холостячки" прокоментував відхід за крок до фіналу: Огнєвіч заінригувала відповіддю Максим Тарапата (фото: instagram.com/tarmaks)
Автор: Styler

За крок до фіналу "Холостячки 2" зі Златою Огнєвіч, у 11 випуску реаліті, три претенденти на руку і серце зірки (Максим Тарапата, Дмитро Шевченко та Андрій Задворний) познайомилися в родиною артистки. Мама, тато, сестра і її наречений влаштували чоловікам серйозний допит і виптали у них плани на майбутнє,а також переконалися, чи готовий кожен з них до життя з публічною особистістю. Вишенькою на торті стало повернення на Церемонії троянд вибулого учасника, психолога Романа Свечкоренка. А ось Максим, незважаючи на прихильність сім'ї Злати, покинув проект.

Бізнесмен поділився в Instagam задумливим фото і новим постом, де висловився з приводу відходу.

"Я вдячний за кожну хвилину, яку провів з тобою! Спасибі тобі, Злата. Сьогодні в нашій історії на проекті була поставлена крапка. Мені є що ще сказати, але це буде трохи пізніше. Лише хочу додати, що я вам всім дуже вдячний за підтримку і за те, що були зі мною весь цей час!"- коротко прокоментував свій відхід з проекту Максим.

Учасник &quot;Холостячки&quot; прокоментував відхід за крок до фіналу: Огнєвіч заінригувала відповіддю

Максим Тарапата подякував Златі за чудовий час разом (фото: instagram.com/tarmaks)

Злата відреагувала на пост екс-учасника проекту і тепло звернулася до нього.

"Максим, ти неймовірний! Я тобі вдячна за кожну мить на проекті. Ти все знаєш ... " - написала співачка під постом вибулого учасника.

Ведучий шоу Григорій Решетник також засмутився через відхід бізнесмена. "Макс, ну чому ... Ти крутий", - запевнив він чоловіка в коментарі під постом.

До слова, Максим дуже сподобався молодшій сестрі Злата, Юлії, яка влаштувала всім претендентам на руку і серце родички справжній суворий допит.

На пост-шоу "Як вийти заміж" Юля і Максим зустрілися в студії, і чоловік поділився спільним фото, тепло підписавши його: "Я радий нашому знайомству. Ти все знаєш. Спасибі тобі".

Учасник &quot;Холостячки&quot; прокоментував відхід за крок до фіналу: Огнєвіч заінригувала відповіддю

Максим Тарапата сподобався сестрі Огнєвіч Юлії (фото: instagram.com/tarmaks)

Нагадаємо, що раніше Злата Огнєвіч розповіла, яка вона господиня і зізналася в кулінарних пристрастях.

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