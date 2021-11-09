Украинские телезвезды показали школьные фото и вспомнили курьезы: годы были феерические

Украинские телезвезды поделились курьезными историями и воспоминаниями о школьных годах, порой даже из ряда вон выходящими эксцессами, назвали свои любимые предметы и наоборот, раскрыли интересные факты из детства.

О ярких ситуациях поведали звезды канала НЛО TV Игорь Рева, Ольга Сторожук, Ярослав Герус и Любляна Фенчак, а также поделились с Lite эксклюзивными фото с тех времен.

Игорь Рева, актер шоу "Мамахохотала"

Игорь вместе со своим братом-близнецом Алексеем в школьные годы успели побывать на массе кружков - родители отправляли детей, которые были отличниками, еще и на плавание, большой теннис, народные танцы, греко-римскую борьбу, английский и в компьютерную академию. Так что школьное время актер охарактеризовал как насыщенное.

Игорь Рева с братом Алексеем Ревой в школьные годы (фото: пресс-служба канала НЛО TV)

"Поэтому приходилось много сидеть над книжками. Конечно, 90% из этого всего я сейчас уже не помню. Потом начались еще и олимпиады, и Малая академия наук - тогда-то вообще свободного времени почти не осталось", - вспоминает Рева.

Игорь Рева (фото: пресс-служба канала НЛО TV)

Любимым предметом он называет максимально объективную науку - математику, где все понятно и в ней нет чьего-то мнения. А вот нелюбимым предметом у Игоря была зарубежная литература.

Игорь Рева в школьные годы (фото: пресс-служба канала НЛО TV)

"Мое ярчайшее воспоминание со школьных времен - 3-е место на городском турнире по дебатам. Тогда жизнь поделилось на "до" и "после": мы с братом стали намного лучше спорить. От этого потерпали и друзья, и родственники, и мы с Лешей друг от друга. Незабываемый опыт", - рассказал актер.

Игорь Рева с братом Алексеем Ревой в школьные годы (фото: пресс-служба канала НЛО TV)

Он также вспомнил о курьезном случае в школе, когда однажды его брат Алексей получил вместо него "по морде" от старшеклассника за "пару ласковых", сказанных парню на перемене: "А Леша на уроке попросился выйти, и в уборной как раз был тот же старшеклассник…"

Игорь Рева с братом Алексеем Ревой (фото: пресс-служба канала НЛО TV)

Ольга Сторожук, актриса сериала "СуперКопы"

Актриса рассказала, что в школе была отличницей "с первой парты с косой по пояс" и нервным тиком от громогласных методов воспитания учителей.

Оля на самом деле больше всего любила физкультуру: она честно бегала все кроссы и подтягивалась больше парней. А все потому, что в 3 классе тренер сделал ее капитаном команды на "Веселых стартах".

Ольга Сторожук в школьные годы (фото: пресс-служба канала НЛО TV)

"Смешно? А я вот весьма ответственно отнеслась. Я была очень мелкая и очень шустрая. Несмотря на то, что все остальные классы сделали капитанами высоких парней, наш класс тогда победил! И на каждый урок физры до конца школы я ходила с удовольствием", - отметила Сторожук.

Другим любимым предметом она навала уроки литературы из-за преподавательницы Татьяны Ивановны, которая была "самым глубоким и душевным человеком". А вот с каким предметом не заладилось, так это с химией. Дело в том, что Оле нужно было ее учить для поступления в медицинский, а преподаватель был "известен на весь город своим сложным характером со вспышками ярости".

Ольга Сторожук (фото: пресс-служба канала НЛО TV)

"Однажды даже произошла из ряда вон выходящая ситуация. У нас на уроке неизвестный в маске зашел в класс и ударил учителя химии. Тот потерял сознание, и мы бросились его спасать. Когда он пришел в себя, я почему-то побежала догонять нападающего. Хорошо, что не догнала - понятия не имею, какой у меня был план", - делится воспоминаниям актриса.

Ольга Сторожук в школьные годы (фото: пресс-служба канала НЛО TV)

Сторожук также призналась, что ее золотую медаль, которая "забрала с собой много нервов и здоровья", кроме нее и родителей никто и не видел. А вот дополнительные занятия по английскому до сих пор помогают Ольге в жизни и работе ежедневно.

Ярослав Герус, актер сериала "Швидка"

У будущего актера школьные годы были "феерические" в основном именно благодаря ученической самодеятельности. Он был одним из немногих, кто играл на гитаре в то время, плюс был достаточно коммуникабельным и со всеми дружил.

Ярослав Герус (фото: пресс-служба канала НЛО TV)

Из предметов Ярославу больше всего нравилось ОБЖД (Основы безопасности жизнедеятельности), преподавала его им Ирина Валентиновна, которая занималась КВН. Потому на эти уроки мальчик ходил с удовольствием.

Ярослав Герус в школьные годы (фото: пресс-служба канала НЛО TV)

Не любил в школе Герус физику, так как учительница "была достаточно жесткой", и неприязнь к ней у ученика перешла тогда и на предмет.

"В школе я преимущественно занимался художественной самодеятельностью, поэтому на счет учебы особо не волновался. Как у главы пресс-центра, моей основной обязанностью было написание сценариев для КВН, различных праздничных и тематических вечеров, а также постоянные репетиции", - рассказал он.

Ярослав Герус в школьные годы (фото: пресс-служба канала НЛО TV)

Если не было никакой творческой работы, Ярослав переносил парты, дежурил в столовой или гардеробе, или выполнял другие практические задания, соответственно прогулы уроков у него "были преимущественно официальными".

"Как-то мне учительница по математике сказала: "Герус, поставь мне на бумаге 1000 точек, и я тебе 7 поставлю в табель за то, что ты хоть что-то сделал на моем уроке". Тогда я пособирал по классу ручки и 45 минут тыкал ими в листок. В конце урока преподнес этот "шедевр" учительнице с вопросом, будет ли она считать точки. Посмеялись, но слово она свое таки сдержала", - вспоминает он.

Ярослав Герус в школьные годы (фото: пресс-служба канала НЛО TV)

Герус ходил в школу на Троещине в средине 90-х - начале 2000-х годов, поэтому "курьезных ситуаций было много". Однажды на территории учебного заведения кто-то разбил банку, полную ртути. Все побежали на нее смотреть и нанесли на подошвах ртуть в саму школу - из-за этого пришлось закрывать ее на карантин.

Актер считает, что школьникам важно учиться договариваться - с учителями, одноклассниками, родителями. И школа замечательна тем, что дети, попадая в нее, социально адаптируются: "Ты можешь не знать все предметы, не все может даваться легко, но если умеешь договариваться - не пропадешь... главное - быть человеком и уметь решать все на дипломатическом языке".

Ярослав Герус (фото: пресс-служба канала НЛО TV)

Любляна Фенчак, актриса сериала "Преподы"

Актриса в школе была круглой отличницей - очень любила учиться, задавала кучу вопросов и всегда нервничала, когда было много домашней работы.

Своим любимым предметом называет всемирную историю. Учась в школе, она много раз ездила на районные и областные олимпиады.

Любляна Фенчак в школьные годы (фото: пресс-служба канала НЛО TV)

Самое яркое воспоминание из школы у Любляны связано со стрессовым моментом. Был конец учебного года, период, когда учиться вообще не хотелось, еще и родители купили ей новенький самокат.

"И я настолько увлеклась им, что просто забыла об итоговой контрольной работе. На следующий день иду в школу, как на казнь. Потому что ничего же не знаю! А урок этот вел директор школы, на минуточку. Помню, звонок, заходит классный руководитель и говорит: "Все скорей вставайте, оставляйте свои вещи и бегом копать клумбы! Завтра проверка из Министерства". Какая же я была тогда счастливая!" - рассказала Фенчак.

Любляна Фенчак (фото: пресс-служба канала НЛО TV)

Самая курьезная ситуация ее школьных лет произошла на областной олимпиаде по химии. Решая задачу о нахождении состава смеси что-то у нее не получалось, где-то напутала - и начал выделяться газ.

"Ясное дело, я понюхала. Значит, середина олимпиады, а я уже зеленая. Говорю куратору, что что-то пошло не так. Он тогда немедленно отправил меня в буфет попить молока, и вскоре все прошло", - улыбается актриса.

Любляна Фенчак со старшей сестрой (фото: пресс-служба канала НЛО TV)