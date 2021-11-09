Українські телезірки показали шкільні фото і згадали курйози: роки були феєричні

Українські телезірки поділилися курйозними історіями та спогадами про шкільні роки, часом навіть надзвичайними ексцесами, назвали свої улюблені предмети та навпаки, розкрили цікаві факти з дитинства.

Про яскраві ситуації розповіли зірки каналу НЛО TV Ігор Рева, Ольга Сторожук, Ярослав Герус і Любляна Фенчак, а також поділилися з Lite ексклюзивними фото з тих часів.

Ігор Рева, актор шоу "Мамахохотала"

Ігор разом зі своїм братом-близнюком Олексієм у шкільні роки встигли побувати на масі гуртків - батьки відправляли дітей, які були відмінниками, ще й на плавання, великий теніс, народні танці, греко-римську боротьбу, англійську та в комп'ютерну академію. Так що шкільний час актор охарактеризував як насичений.

Ігор Рева з братом Олексієм Ревою в шкільні роки (фото: прес-служба каналу НЛО TV)

"Тому доводилося багато сидіти над книжками. Звичайно, 90% з цього всього я зараз вже не пам'ятаю. Потім почалися ще й олімпіади, і Мала академія наук - тоді взагалі вільного часу майже не залишилося", - згадує Рева.

Ігор Рева (фото: прес-служба каналу НЛО TV)

Улюбленим предметом він називає максимально об'єктивну науку - математику, де все зрозуміло і в ній немає чиєїсь думки. А ось нелюбим предметом у Ігоря була зарубіжна література.

Ігор Рева в шкільні роки (фото: прес-служба каналу НЛО TV)

"Мій найяскравіший спогад зі шкільних часів - 3-е місце на міському турнірі з дебатів. Тоді життя поділилося на "до" і "після": ми з братом стали набагато краще сперечатися. Від цього потерпали і друзі, й родичі, і ми з Льошею один від одного. Незабутній досвід", - розповів актор.

Ігор Рева з братом Олексієм Ревою в шкільні роки (фото: прес-служба каналу НЛО TV)

Він також згадав про курйозний випадок в школі, коли одного разу його брат Олексій отримав замість нього "по морді" від старшокласника за "пару ласкавих", сказаних хлопцеві на перерві: "А Льоша на уроці попросився вийти, і у вбиральні якраз був той же старшокласник..."

Ігор Рева з братом Олексієм Ревою (фото: прес-служба каналу НЛО TV)

Ольга Сторожук, актриса серіалу "СуперКопи"

Актриса розповіла, що в школі була відмінницею "з першої парти з косою по пояс" і нервовим тиком від гучних методів виховання вчителів.

Оля насправді найбільше любила фізкультуру: вона чесно бігала всі кроси і підтягувалася більше за хлопців. А все тому, що в 3 класі тренер зробив її капітаном команди на "Веселих стартах".

Ольга Сторожук у шкільні роки (фото: прес-служба каналу НЛО TV)

" Смішно? А я ось вельми відповідально поставилася. Я була дуже дрібною і дуже спритною. Незважаючи на те, що всі інші класи зробили капітанами високих хлопців, наш клас тоді переміг! І на кожен урок фізри до кінця школи я ходила з задоволенням", - зазначила Сторожук.

Іншим улюбленим предметом вона навала уроки літератури через викладачку Тетяни Іванівни, яка була "найглибшою і душевною людиною". А ось з яким предметом не склалося, так це з хімією. Річ у тому, що Олі потрібно було її вчити для вступу в медичний, а викладач був "відомий на все місто своїм складним характером зі спалахами люті".

Ольга Сторожук (фото: прес-служба каналу НЛО TV)

"Одного разу навіть сталася надзвичайна ситуація. У нас на уроці невідомий у масці зайшов до класу і вдарив учителя хімії. Той знепритомнів, і ми кинулися його рятувати. Коли він прийшов до тями, я чомусь побігла наздоганяти нападника. Добре, що не наздогнала – гадки не маю, який у мене був план", - ділиться спогадами актриса.

Ольга Сторожук у шкільні роки (фото: прес-служба каналу НЛО TV)

Сторожук також зізналася, що її золоту медаль, яка "забрала з собою багато нервів і здоров'я", крім неї та батьків ніхто і не бачив. А ось додаткові заняття з англійської досі допомагають Ользі в житті та роботі щодня.

Ярослав Герус, актор серіалу "Швидка"

У майбутнього актора шкільні роки були "феєричні" в основному саме завдяки учнівській самодіяльності. Він був одним з небагатьох, хто грав на гітарі в той час, плюс був досить комунікабельним і з усіма дружив.

Ярослав Герус (фото: прес-служба каналу НЛО TV)

З предметів Ярославу найбільше подобалося ОБЖД (Основи безпеки життєдіяльності), викладала його їм Ірина Валентинівна, яка займалася КВК. Тому на ці уроки хлопчик ходив із задоволенням.

Ярослав Герус у шкільні роки (фото: прес-служба каналу НЛО TV)

Не любив в школі Герус фізику, оскільки вчителька "була досить жорсткою", і неприязнь до неї в учня перейшла тоді і на предмет.

"У школі я переважно займався художньою самодіяльністю, тому навчанням особливо не переймався. Як у голови прес-центру, моїм основним обов'язком було написання сценаріїв для КВН, різних святкових і тематичних вечорів, а також постійні репетиції", - розповів він.

Ярослав Герус у шкільні роки (фото: прес-служба каналу НЛО TV)

Якщо не було ніякої творчої роботи, Ярослав переносив парти, чергував в їдальні або гардеробі, або виконував інші практичні завдання, відповідно прогули уроків у нього "були переважно офіційними".

"Якось мені вчителька математики сказала: "Герус, постав мені на папері 1000 крапок, і я тобі 7 поставлю в табель за те, що ти хоч щось зробив на моєму уроці". Тоді я позбирав по класу ручки і 45 хвилин тикав ними в листок. У кінці уроку підніс цей "шедевр" учительці з питанням, чи буде вона рахувати крапки. Посміялись, але слова вона свого таки дотримала", - згадує він.

Ярослав Герус у шкільні роки (фото: прес-служба каналу НЛО TV)

Герус ходив до школи на Троєщині в середині 90-х - початку 2000-х років, тому "курйозних ситуацій було багато". Одного разу на території навчального закладу хтось розбив банку, повну ртуті. Всі побігли на неї дивитися і нанесли на підошвах ртуть в саму школу - через це довелося закривати її на карантин.

Актор вважає, що школярам важливо вчитися домовлятися - з вчителями, однокласниками, батьками. І школа чудова тим, що діти, потрапляючи в неї, соціально адаптуються: "Ти можеш не знати всі предмети, не все може даватися легко, але якщо вмієш домовлятися - не пропадеш... головне - бути людиною і вміти вирішувати все дипломатичною мовою".

Ярослав Герус (фото: прес-служба каналу НЛО TV)

Любляна Фенчак, актриса серіалу "Преподи"

Актриса в школі була круглою відмінницею - дуже любила вчитися, задавала купу питань і завжди нервувала, коли було багато домашньої роботи.

Своїм улюбленим предметом називає всесвітню історію. Навчаючись у школі, вона багато разів їздила на районні та обласні олімпіади.

Любляна Фенчак у шкільні роки (фото: прес-служба каналу НЛО TV)

Найяскравіший спогад зі школи у Любляни пов'язаний зі стресовим моментом. Був кінець навчального року, період, коли вчитися взагалі не хотілося, ще й батьки купили їй новенький самокат.

"І я настільки захопилась ним, що просто забула про підсумкову контрольну роботу. Наступного дня йду до школи, як на страту. Бо нічого ж не знаю! А урок цей вів директор школи, на хвилиночку. Пам’ятаю, дзвінок, заходить класний керівник і каже: "Всі хутчіш вставайте, залишайте свої речі і бігом копати клумби! Завтра перевірка з Міністерства!". Яка ж я була тоді щаслива!" - розповіла Фенчак.

Любляна Фенчак (фото: прес-служба каналу НЛО TV)

Найкурйозніша ситуація її шкільних років сталася на обласній олімпіаді з хімії. Розв'язуючи завдання про знаходження складу суміші щось у неї не виходило, десь наплутала - і почав виділятися газ.

"Ясна річ, я понюхала. Значить, середина олімпіади, а я вже зелена. Кажу куратору, що щось пішло не так. Він тоді негайно відправив мене в буфет попити молока, і незабаром все пройшло", - посміхається актриса.

Любляна Фенчак зі старшою сестрою (фото: прес-служба каналу НЛО TV)