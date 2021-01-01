Украинцы назвали любимый иностранный новогодний фильм

Стало известно, какие новогодние фильмы украинцы смотрят чаще всего (кадр из фильма "Один дома")

Украинцы назвали свой любимый иностранный новогодний фильм, который предпочитают смотреть во время выходных.

Так, согласно опросу JustSchool, большинство украинцев (44%) назвали самым любимым фильмом - культовую комедию 1990 года "Один дома".

Эта картина рассказывает о том, как американское семейство отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке сборов забывают дома… одного из своих детей. Мальчик, однако, не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И когда в дом залезают грабители, им приходится не раз пожалеть о встрече с ним.

Кадр из фильма (imdb.com)

Второе место в рейтинге занимает продолжение этой картины - "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (1992), где малыша Кевина снова забывают дома. Этот фильм выбрали 17% опрошенных украинцев.

Кадр из фильма (imdb.com)

На третьем месте оказался детский мультфильм Роберта Земекиса, выполненный в технике компьютерной 3D-анимации, "Полярный экспресс". Своим любимым новогодним фильмом его назвали 9% респондентов. Это американский мультик рассказывает о необыкновенном путешествии маленького мальчика на волшебном поезде на Северный полюс к Санта-Клаусу в канун Рождества.

Кадр из фильма (imdb.com)

На четвертом и пятом местах оказались романтическая комедия "Реальная любовь" (2003), ее выбрали 7% опрошенных, и семейная комедия с Джимом Керри "Гринч - похититель Рождества" (2000), которую во время новогодне-рождественских праздников любят смотреть 5% опрошенных украинцев.

Кадр из фильма "Реальная любовь" (imdb.com)

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