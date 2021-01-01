Українці назвали улюблений іноземний новорічний фільм

Стало відомо, які новорічні фільми українці дивляться найчастіше (кадр з фільму "Сам удома")

Українці назвали свій улюблений іноземний новорічний фільм, який воліють дивитися під час вихідних.

Так, згідно з опитуванням JustSchool, більшість українців (44%) назвали самим улюбленим фільмом - культову комедію 1990 року "Один вдома".

Ця картина розповідає про те, як американське сімейство відправляється із Чикаго в Європу, але в поспіху зборів забувають у будинку... одного зі своїх синів. Хлопчик, однак, не губиться і демонструє чудеса винахідливості. І коли в будинок залізають грабіжники, їм доводиться не раз пошкодувати про зустріч з ним.

Кадр з фільму (imdb.com)

Друге місце в рейтингу займає продовження цієї картини - "Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку" (1992), де малюка Кевіна знову забувають у будинку. Цей фільм вибрали 17% опитаних українців.

Кадр з фільму (imdb.com)

На третьому місці опинився дитячий мультфільм Роберта Земекіса, виконаний в техніці комп'ютерної 3D-анімації, "Полярний експрес". Своїм найулюбленішим новорічним фільмом його назвали 9% респондентів.

Це американський мультик розповідає про незвичайну подорож маленького хлопчика на чарівному поїзді на Північний полюс до Санта-Клауса в переддень Різдва.

Кадр з фільму (imdb.com)

На четвертому і п'ятому місцях опинилися романтична комедія "Реальна любов" (2003), її вибрали 7% опитаних, і сімейна комедія з Джимом Керрі "Грінч - викрадач Різдва" (2000), яку під час новорічно-різдвяних свят люблять дивитися 5% опитаних українців.

Кадр з фільму "Реальна любов" (imdb.com)

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