Украинцы назвали любимый иностранный новогодний фильм

Украинцы назвали свой любимый иностранный новогодний фильм, который предпочитают смотреть во время выходных.

Так, согласно опросу JustSchool, большинство украинцев (44%) назвали самым любимым фильмом - культовую комедию 1990 года "Один дома".

Эта картина рассказывает о том, как американское семейство отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке сборов забывают дома… одного из своих детей. Мальчик, однако, не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И когда в дом залезают грабители, им приходится не раз пожалеть о встрече с ним.

Кадр из фильма (imdb.com)

Второе место в рейтинге занимает продолжение этой картины - "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" (1992), где малыша Кевина снова забывают дома. Этот фильм выбрали 17% опрошенных украинцев.

Кадр из фильма (imdb.com)

На третьем месте оказался детский мультфильм Роберта Земекиса, выполненный в технике компьютерной 3D-анимации, "Полярный экспресс". Своим любимым новогодним фильмом его назвали 9% респондентов. Это американский мультик рассказывает о необыкновенном путешествии маленького мальчика на волшебном поезде на Северный полюс к Санта-Клаусу в канун Рождества.

Кадр из фильма (imdb.com)

На четвертом и пятом местах оказались романтическая комедия "Реальная любовь" (2003), ее выбрали 7% опрошенных, и семейная комедия с Джимом Керри "Гринч - похититель Рождества" (2000), которую во время новогодне-рождественских праздников любят смотреть 5% опрошенных украинцев.

Кадр из фильма "Реальная любовь" (imdb.com)

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