"Вспомнить себя": украинцам покажут фильм о поиске истины (фото)

24 января на канале "Украина" состоится премьера 4-серийного фильма "Вспомнить себя". Новая картина – о поиске себя и истины. Главная героиня, которая пережила гибель мужа, возвращается к нормальной жизни. Однако судьба приготовила ей новые испытания.

Про что фильм "Вспомнить себя"

После долгого траура Катя все-таки смогла взять себя в руки. Она шефствует над детским интернатом и оформляет опекунство над девочкой Лизой. В девушку влюблен директор интерната Кирилл, она отвечает ему взаимностью.

Но в одночасье жизнь Кати превращается в кошмарный сон. С ней происходит несчастный случай, из-за травмы она теряет память, забывает и Кирилла, и Лизу, а рядом с ней вдруг появляется некий Артем, который уверяет, что они давно любят друг друга, обручены и готовятся к свадьбе.

Главную роль в новой картине исполнила актриса Анна Васильева.

"Мой персонаж Катя – фотограф. Некоторый промежуток своей жизни героиня забывает и с развитием сюжета пытается вспомнить, кем она является. У нас очень талантливый режиссер Женя Баранов, он очень четко видит сцену, о чем она, как ее снимать. Приглашаю всех зрителей к просмотру нашего фильма, это очень живое и настоящее кино", - говорит актриса.

24 января на ТВ выйдет фильм "Вспомнить себя" (фото: пресс-служба канала "Украина")

"Это история о поиске правды. Один из наших главных героев так манипулирует людьми и обстоятельствами, чтобы только он делал то, что хочет, чтобы только он проживал свою настоящую жизнь. Вообще, для нашей небольшой истории у нас много трюковых сцен. Например, мы снимали на стройке, где происходит чрезвычайная ситуация, и на героев обрушивается строительный мусор. Несмотря на видимую опасность, трюк артисты выполнили сами, а результат превзошел даже мои ожидания", - раскрывает подробности сюжета режиссер-постановщик Евгений Баранов.

Добавим, что съемки фильма, в котором можно будет увидеть известных актеров, среди которых: Артемий Егоров, Наталья Кленина, Вера Кобзарь, Екатерина Вишнева, Анна Абраменок и другие, проходили в Киеве и Киевской области в 2020 году.

24 января на ТВ выйдет фильм "Вспомнить себя" (фото: facebook.com/tviyserial)

Ранее мы писали, что культовый сериал "Секс и город" получил продолжение.