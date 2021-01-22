"Згадати себе": українцям покажуть фільм про пошук правди (фото)

24 січня на каналі "Україна" відбудеться прем'єра 4-серійного фільму "Згадати себе". Нова картина – про пошук себе і правди. Головна героїня, яка пережила загибель чоловіка, повертається до нормального життя. Однак доля приготувала їй нові випробування.

Про що фільм "Згадати себе"

Після довгої жалоби Катя все-таки змогла взяти себе в руки. Вона шефствує над дитячим інтернатом і оформляє опікунство над дівчинкою Лізою. У дівчину закоханий директор інтернату Кирило, вона відповідає йому взаємністю.

Та враз життя Каті перетворюється на жахливий сон. З нею трапляється нещасний випадок, через травму вона втрачає пам'ять, забуває і Кирила, і Лізу, а поруч з нею раптом з'являється Артем, який запевняє, що вони давно кохають одне одного, заручені і готуються до весілля.

Головну роль у новій картині виконала акторка Ганна Васильєва.

"Мій персонаж Катя – фотограф. Певний період свого життя героїня забуває і з розвитком сюжету намагається згадати, ким вона є. У нас дуже талановитий режисер Женя Баранов, він дуже чітко бачить сцену, про що вона, як її знімати. Запрошую всіх глядачів до перегляду нашого фільму, це дуже живе і справжнє кіно", - говорить акторка.

24 січня на ТБ вийде фільм "Згадати себе" (фото: прес-служба каналу "Україна")

"Це історія про пошук правди. Один із наших головних героїв так маніпулює людьми і обставинами, щоб тільки він робив те, що хоче, щоб тільки він проживав своє справжнє життя. Взагалі, для нашої невеликої історії у нас багато трюків. Наприклад, ми знімали на будівництві, де трапляється надзвичайна ситуація, і на героїв обрушується будівельне сміття. Незважаючи на видиму небезпеку, трюк артисти виконали самі, а результат перевершив навіть мої очікування", - розкриває подробиці сюжету режисер-постановник Євген Баранов.

Додамо, що зйомки фільму, у якому можна буде побачити відомих акторів, серед яких: Артемій Єгоров, Наталія Кленіна, Віра Кобзар, Катерина Вишнева, Ганна Абраменок та інші, проходили в Києві та Київській області у 2020 році.

24 січня на ТБ вийде фільм "Згадати себе" (фото: facebook.com/tviyserial)

Раніше ми писали, що культовий серіал "Секс і місто" отримав продовження.