Звезда "Доктора Хауса" неожиданно признался, что он гей, и объявил о помолвке

Знаменитый американский актер Кэл Пенн поразил своих поклонников заявлением. Так, звезда сериала "Доктор Хаус" и фильмов о Гарольда и Кумара признался, что он гей и скоро женится со своим парнем, с которым встречается уже 11 лет.

Об этом он объявил на страницах своей книги "Ты не можешь быть серьезным", пишет журнал People .

По словам Пенна, его близкие друзья и семья знали о его отношениях с Джошем, но он впервые публично об этом заговорил.

"Я очень рад поделиться о наших отношениях с читателями. Но Джош, мой партнер, мои родители и мой брат, четверо людей, с которыми у меня самые близкие отношения, не очень разговорчивы. Они не любят внимания", - сказал актер.

Кэл Пенн со своим парнем

Родные Кэла поддержали его каминг-аут и за это актер им очень благодарен.

Также он признался, что "открыл собственную сексуальность относительно поздно по сравнению со многими другими людьми".

Кэл Пенн совершил каминг-аут (фото: instagram.com/kalpenn)

Сейчас голливудская звезда занята планированием дня своей свадьбы и шутит, что имеет "большие разногласия" с Джошем относительно того, насколько большой будет церемония.

Кэл Пенн совершил каминг-аут (фото: instagram.com/kalpenn)

Откуда вы знаете Кэла Пенна

Кэл Пенн известный благодаря роли Кумара Пателя в комедийной франшизе "Гарольд и Кумар".

Он также снялся в роли Лоуренса Катнера в популярном сериале "Доктор Хаус".

Кроме того, он сыграл в комедийных фильмах и ситкомах, среди которых стоит отметить такие: "Король вечеринок", "Вечеринка в Лас-Вегасе", "Как я встретил вашу маму" и "Теория Большого взрыва".

Кэл Пенн - звезда фильма "Гарольд и Кумар" (фото: instagram.com/kalpenn)

Однако его перспективная кинокарьера пошла на спад после того, как он присоединился к администрации Барака Обамы, став заместителем директора Управления по связям с общественностью Белого дома в 2009 году.

Кэл Пенн и Мишель Обама (фото: instagram.com/kalpenn)