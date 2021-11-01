Зірка "Доктора Хауса" несподівано зізнався, що він гей, і оголосив про заручини

Знаменитий американський актор Кел Пенн вразив своїх шанувальників заявою. Так, зірка серіалу "Доктор Хаус" і фільмів про Гарольда й Кумара зізнався, що він гей і скоро одружиться зі своїм хлопцем, з яким зустрічається вже 11 років.

Про це він оголосив на сторінках своєї книги "Ти не можеш бути серйозним", пише журнал People .

За словами Пенна, його близькі друзі та родина знали про його стосунки Джошем, але він вперше публічно про це заговорив.

"Я дуже радий поділитися про наші стосунки з читачами. Але Джош, мій партнер, мої батьки та мій брат, четверо людей, з якими я у мене найближчі стосунки, не дуже говіркі. Вони не люблять уваги", - сказав актор.

Кел Пенн зі своїм хлопцем

Рідні Кела підтримали його камінг-аут і за це актор їм дуже вдячний.

Також він зізнався, що "відкрив власну сексуальність відносно пізно в порівнянні з багатьма іншими людьми".

Кел Пенн здійснив камінг-аут (фото: instagram.com/kalpenn)

Зараз голлівудська зірка зайнята плануванням дня свого весілля і жартує, що має "великі розбіжності" з Джошем щодо того, наскільки великою буде церемонія.

Кел Пенн здійснив камінг-аут (фото: instagram.com/kalpenn)

Звідки ви знаєте Кела Пенна

Кел Пенн найвідоміший завдяки ролі Кумара Пателя у комедійній франшизі "Гарольд і Кумар".

Він також знявся у ролі Лоуренса Катнера у популярному серіалі "Доктор Хаус".

Крім того, він зіграв у комедійних фільмах і ситкомах, серед яких варто відзначити такі: "Король вечірок", "Вечірка в Лас-Вегасі", "Як я зустрів вашу маму" та "Теорія великого вибуху".

Кел Пенн - зірка фільму "Гарольд і Кумар" (фото: instagram.com/kalpenn)

Однак його перспективна кінокар'єра пішла на спад після того, як він приєднався до адміністрації Барака Обами, ставши заступником директора Управління зв’язків з громадськістю Білого дому у 2009 році.

Кел Пенн і Мішель Обама (фото: instagram.com/kalpenn)