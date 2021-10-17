Звезда "Игры в кальмара" в откровенном образе украсила обложку глянца

На снимках 27-летняя Чон Хо Ен позировала стильных и откровенных образах от бренда Yves Saint Laurent. Так, на одной обложке актриса предстала в сетчатом бюстгальтере из страз, черном пиджаке с пайетками, серебристых шортах с низкой посадкой и черных ботфортах.

На другом девушка появилась в пушистом меховом белом мини-платье и черных колготках, а также с пышной прической.

Для третьего кадра Чон нарядили в черное боди с белым бантом на груди и украшенный пайетками черный пиджак, а также туфли на шпильке.

Чон Хо Ен стала звездой корейского Vogue (фото: instagram.com/hoooooyeony)

"Модель, актриса и суперзвезда Чон Хо Ен, на которую теперь обращают внимание во всем мире", - написали в редакции корейского Vogue.

Поклонники оценили внешний вид актрисы и засыпали ее комплиментами в комментариях.

Напомним, что вышедший в сентябре сериал "Игра в кальмара" стал хитом №1 в 94 странах мира, в том числе и в США, а также стал самым масштабным проектом за всю историю сервиса Netflix. На кинопортале Rotten Tomatoes сериал получил 91% положительных отзывов зрителей.

Всего за несколько дней после выхода сериала число подписчиков актрисы в Instagram увеличилось до 20 миллионов.

Ранее в интервью британскому Vogue Чон Хо Ен поделилась своей теорией, почему сериал о том, как люди борются за выживание, так увлек зрителей.

"Игра в кальмара - это история о человеческой природе, которая выражается самым ярким образом через простые детские игры. Истории, рассказанные разными персонажами в нашем сериале, нашли во мне отклик. Я думаю, их личности абсолютно оправдывают выбор, который они делают, – и последствия этого выбора", - отметила актриса.

Чон Хо Ен в сериале "Игра в кальмара" (фото: instagram.com/hoooooyeony)