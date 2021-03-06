Звезда украинских сериалов Богдан Шелудяк о кастингах, актерских "фишках" и людях с низкой самооценкой

Знакомо ли тебе чувство неуверенности в себе? Когда оно чаще всего появляется?

Конечно, мне знакомо чувство неуверенности, и я даже больше скажу – оно со мной шагает по жизни. Чаще всего такая неуверенность появляется перед какими-то очень ответственными шагами, и я не очень хорошо знаю, как ее побороть. Думаю, что просто надо максимально подготовиться к тому моменту, а дальше идти и делать – и будь что будет. Реально, после того, как ты это переживешь, у тебя уже по крайней мере появится понимание, как надо делать, чтобы меньше нервничать. Или как не надо делать...

Конечно, было бы здорово учиться на опыте других людей, потому что тебе бы не приходилось нервничать, но практика показывает: что бы тебе ни говорили, все равно пробуешь все "своим собственным лбом". Поэтому отбросить страх, получить опыт – и решения найдутся.

Когда ты шел на кастинг "Громады", было ощущение, что тебя могут не утвердить?

Сто процентов! Причем, на кастинг "Громады" я шел явно без ощущения, что меня точно утвердят. В то время я ходил на несколько проб похожих, и все как-то не очень удачно складывалось: я готовился, приходил, проходил, а потом что-то шло не так...

Во-первых, в то время у меня было мало практики, я давно не снимался, а во-вторых, та же неуверенность. К кастингу на "Громаду" я отнесся очень ответственно, подготовил текст, примерно себе нарисовал в голове, как мне нужно играть. Но, конечно, у меня была куча сомнений, и вовсе никакого ощущения, что меня утвердят. И когда это произошло, и меня позвали на групповые пробы, и там уже утвердили, и вот уже финально утвердили, то я, честно говоря, даже растерялся. Полдня попросил себе "на подумать", действительно ли я этого хочу, может отказаться... В то время у меня был еще один проект по Instagram, и я думал: "как же я буду все это сочетать". Но потом вспомнил один момент – только это между нами! (улыбается)

За месяц до событий я был на море, лежал, ночью смотрел на небо, и упала звезда или комета – очень так ярко, и я решил, как в детстве, загадать желание. Пожелал себе прогрессировать, не стоять на месте, выйти на новый какой-то уровень. Поэтому, когда меня утвердили на роль в "Громаде", я мыслями вернулся туда и провел определенные параллели: если я сейчас откажусь, то останусь в своей зоне комфорта и не буду двигаться вперед. Я согласился, и в определенном смысле перешел на новый уровень.

Богдан Шелудяк (фото: пресс-служба канала НЛО TV)

Как ты настраиваешь себя перед важными кастингами?

Перед важными кастингами у меня есть такая странная штука, что я не очень-то себя и настраиваю. Например, когда мне тексты присылали – прочитал, вроде что-то запомнил, и хватит. Но потом уже я понял, что это неправильный подход – надо более ответственно готовиться, надо прорабатывать, находить себе партнера, чтобы порепетировать.

Другое дело, что когда ты придешь на кастинг, то там вообще от тебя могут захотеть что-то другое. Но в таком случае ты должен просто быть готовым к такой ситуации, импровизировать и быстро принимать решения.

Какого-то специального настроя у меня нет – всегда перед кастингами я долго не могу заснуть, потом плохо сплю, утром нервничаю... И куда это девать? Я сам по себе такой человек, что переживаю за все, пропускаю через себя, хотя, с другой стороны, я переживаю, но иногда вовсе не готовлюсь так, как это стоило бы сделать. Вот такой парадокс.

Существует некий собственный рецепт, "как поверить в себя"?

Скажу так: поверить в себя – для меня это самое сложное, мне легче поверить в кого-то, чем в себе. Реально! Даже когда вокруг все говорят, что "ты крутой, все получится", я думаю: "вы просто говорите для того, чтобы поддержать меня". Но они уверяют, что так и есть, то есть люди чаще верят в меня, чем я сам. Это для меня тоже большая проблема, и каждый день я ищу какие-то варианты ее решения. Поэтому рецепта, как поверить в себя, у меня точно нет.

Представь, что у тебя есть классный друг, но с очень низкой самооценкой. Что бы ты посоветовал ему сделать?

Надо начать со своих успехов, достижений, плюсов, скажем так, которые ты видишь в себе. Признать их, может, даже похвалить себя. И тогда ты сможешь себе доказать, что ты чего-то стоишь. И не надо переживать, надо верить в свое дело, в то, что ты хочешь сделать, и для этого постоянно совершенствоваться.

Хотя, прежде всего, я думаю, надо выяснить, почему эта самооценка низкая. Почему так случилось: это кто-то так сказал со стороны, и такое мнение отложилась, или присутствовал буллинг, который негативно повлиял на человека. Раньше я думал, что есть какие-то "танцы с бубном", условно говоря, которые смогут помочь.

Но все же мне кажется, что в решении таких вопросов лучше пойти к специалисту, разбирающемуся именно в этой теме. Можно давать кучу всяких советов, но не факт, что то, что сработало в вашем случае, поможет кому-то другому. Нужен индивидуальный подход, и если это низкая самооценка действительно портит жизнь, то компетентная помощь психолога, чтобы разобраться в себе – лучший выход.

Честно говоря, с каждым проектом новым, с каждым новым вызовом в моей жизни я понимаю, что и я уже близок к тому моменту, когда я сам пойду к специалисту. Я уже понимаю, что в каких-то моментах сам не вытягиваю. И значительно лучше обратиться к специалисту, чем доводить себя.

Богдан Шелудяк (фото: пресс-служба канала НЛО TV)

Какие фишки применяют актеры, чтобы добавить своим персонажам уверенности?

Надо понять, о каких актерах мы говорим: есть актеры, которые делают вид, и есть те, которые проживают. Мне кажется, очень трудно актеру передать уверенность, именно прожить, если он по жизни не уверен в себе. Конечно, можно добавить каких-то внешних атрибутов: определенную походку, раздутые плечи, даже прическу или одежду. Внешне это будет выглядеть лучше, но удастся ли передать эмоцию, поверят ли в это зрители? Ведь когда нужно прожить именно контекст сцены, то уже действительно нужно поверить в себя, быть уверенным в том, что ты говоришь – а это уже значительно труднее.

Действительно, внешние атрибуты, копирование манер, стиля в одежде могут помочь создать образ уверенности, но часто именно за ним скрывается ранимый и не уверенный в себе человек. И с этим нужно быть очень осторожным: можно выдать себя за суперуверенного, и к тебе будет уже такое отношение, и спрос на такие роли. Но если твоя психика и внутренняя ситуация, скажем так, к этому не готовы, то можно еще и проблем себе нажить.

Немного занесло в философию, но главная мысль такова: надо прокачивать этот "скилл" в реальной жизни, тогда и на экране ты будешь выглядеть уверенным. Потому что, условно, испуганный мальчик с раздутыми плечами и "убийственным" взглядом вызовет скорее смех, чем заставит зрителя поверить в брутальный образ.

Богдан Шелудяк (фото: пресс-служба канала НЛО TV)