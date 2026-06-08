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Андрій Макаревич із родиною потрапив у зону ракетної атаки в Ізраїлі: їхній будинок пошкоджено

16:03 08.06.2026 Пн
2 хв
Музикант із сім’єю повертався з гостей, коли над ними почали пролітати ракети
aimg Іванна Пашкевич
Андрій Макаревич (фото: instagram.com/makarevich_andrey_official)

Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич разом із дружиною та сином пережив ракетну атаку в Ізраїлі. Родина музиканта опинилася просто в епіцентрі обстрілу дорогою додому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис дружини артиста Ейнат Кляйн у Facebook.

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За словами дружини артиста, ввечері 7 червня вони були в гостях у друзів і затрималися там довше, ніж планували.

Коли родина поверталася додому, Ізраїль атакував Іран, а ракети пролітали просто над ними.

Ейнат Кляйн розповіла, що під час обстрілу їм довелося сховатися на узбіччі дороги.

Там сім’я провела близько 40 хвилин, перш ніж змогла обережно дістатися додому.

"Вечір ми провели в гостях і, треба сказати, сильно затрималися. Ну, а дорогою назад на нас чекав чудовий салют з Ірану, просто над головами. Полежавши хвилин 40 на узбіччі, ми якимись дрібними перебіжками все ж таки дісталися додому", - написала дружина виконавця.

Коли Макаревич із родиною повернувся до будинку, з’ясувалося, що оселя зазнала серйозних пошкоджень.

Будинок Андрія Макаревича потрапив під ракетний обстріл в Ізраїлі (фото: facebook.com/einat.klein2)

За словами Ейнат, були руйнування та кілька осередків займання.

Попри це, дружина музиканта наголосила, що головне - всі члени родини залишилися живими й не постраждали.

Вона також зазначила, що ситуація могла завершитися значно гірше.

"Попри руйнування, три точки загоряння і ще Бог знає що всі цілі, живі і навіть не особливо налякані. Адже події могли розвиватися за іншим сценарієм, і писала б я зараз зовсім інший допис, якби взагалі могла писати", - додала обраниця артиста.

Відомо, що Андрій Макаревич від 2014 року підтримує Україну та відкрито засуджує агресію Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ музикант ще чіткіше заявив про свою антивоєнну позицію.

Нині артист проживає з родиною в Ізраїлі та продовжує засуджувати загарбницьку політику Кремля і війну, яку Росія розв’язала проти України.

Андрій Макаревич з родиною (фото: instagram.com/makarevich_andrey_official)

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