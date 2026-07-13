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"Була в Росії всього раз". Полякова на засіданні у Гончаренка заявила про порушення прав

19:38 13.07.2026 Пн
3 хв
Артистка вкотре розкритикувала правила Нацвідбору на "Євробачення"
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Була в Росії всього раз". Полякова на засіданні у Гончаренка заявила про порушення прав Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
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Оля Полякова виступила на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України під головуванням Олексія Гончаренка, де заявила про порушення своїх прав через недопуск до Національного відбору на "Євробачення". Вона пояснила, чому вважає теперішні правила конкурсу несправедливими.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію в YouTube Гончаренка.

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Що сказала Полякова на засіданні

Оля нагадала, що причиною її недопуску до Нацвідбору стала норма, яка забороняє брати участь виконавцям, які виступали на території Росії або тимчасово окупованих територіях після 15 березня 2014 року. За словами співачки, це рішення порушує її права.

"Жоден закон України не встановлював на той момент появи цього пункту правил відповідальності за такі виступи. Цей пункт з'явився заднім числом лише у 2019 році й застосовувався дуже вибірково", - сказала вона.

Щодо вибірковості, то тут Полякова згадала Джамалу та Костянтина Меладзе.

"Переможниця Нацвідбору 2016 також виступала у Росії у 2014-2015 роках, і це не завадило їй представляти Україну на міжнародному конкурсі й виграти. Це Джамала. У 2017-му в Нацвідборі був продюсер Костянтин Меладзе, який не просто працював у РФ, а й досі працює", - додала вона.

&quot;Була в Росії всього раз&quot;. Полякова на засіданні у Гончаренка заявила про порушення прав Полякова на засіданні ТСК (скриншот)

Співачка висловила невдоволення тим, що Суспільний мовник ухвалив рішення щодо правил без широкого громадського обговорення.

"Вважаю, що це некоректно і дискримінаційно", - наголосила вона.

Прокоментувала Оля й свій досвід в Росії, через який тепер не може взяти участь в конкурсі.

"Моя поїздка до Росії була всього раз на початку 2015 року. І не з концертом, а участь у шоу. Після цієї поїздки я розірвала контракт, заплатила неустойку, і те шоу навіть не вийшло, бо я перестала там зніматися. Мені було все зрозуміло з ними вже тоді", - зазначила вона.

На думку Полякової, теперішні правила Нацвідбору ставлять у нерівні умови артистів, які відмовилися від російського ринку до початку повномасштабної війни та продовжували працювати в Україні.

"Я не одна. Є й інші люди, які також не мають права брати участь у конкурсі", - сказала вона.

Водночас імен цих артистів співачка не назвала, зазначивши лише, що це "весь топовий ешалон".

Вона наголосила, що не планувала доводити ситуацію до суду, але зараз не бачить іншого виходу.


Нагадаємо, за кілька днів до події Полякова показала офіційний лист від ТСК, в якому її запросили дати покази на засіданні. Тоді вона не розкривала причини, але тепер зрозуміло, що приводом було питання щодо участі в Нацвідборі.

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