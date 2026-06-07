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Єфросиніна та Полякова возз'єдналися після скандалу з Вадіком: кумедне відео

00:44 07.06.2026 Нд
3 хв
Ведуча та артистка показали, як насправді ставляться одна до одної
aimg Сюзанна Аль Маріді
Єфросиніна та Полякова возз'єдналися після скандалу з Вадіком: кумедне відео Єфросиніна та Полякова (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
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Маша Єфросиніна та Оля Полякова зустрілися в Одесі на фінальному концерті свого проєкту "Дорослі дівчата". Вони чітко показали, чи є між ними напруга після гучного інтерв'ю чоловіка співачки.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Полякової.

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Як Полякова та Єфросиніна возз'єдналися в Одесі

У сториз Оля показала підготовку до виходу на сцену. У кадрі вони з Машою жартували між собою, демонструючи дружній настрій і відсутність конфлікту.

"Ця чайка та ворона знову разом. Не дочекаєтесь", - з гумором зазначила артистка.

У відповідь Єфросиніна пожартувала, що хтось може не вийти на виступ.

Зрештою дівчата вийшли до глядачів. Для виступу вони обрали схожі образи, але в різних кольорах. Маша постала у чорній сукні з декором у вигляді великої квітки, а Оля - в білій.


Під час виступу подруги активно взаємодіяли з присутніми та ділилися особистими історіями.

Співачка поширила у себе відео однієї з глядачок, у якому Маша зробила цікаве зізнання. Як з'ясувалася, їхня дружба починалася з величезної сварки.

"Це був кидок", - з гумором зазначила Оля.

Єфросиніна та Полякова в Одесі (скриншоти)

Це не завадилося їм побудувати успішне шоу та вирости разом. Вочевидь, тому історія з Вадіком не стала для них руйнівною проблемою.

Ба більше, Єфросиніна з іронією відреагувала на резонанс навколо заяв чоловіка Полякової, показавши імітоване тату з його ім'ям.

Єфросиніна та Полякова возз'єдналися після скандалу з Вадіком: кумедне відеоЄфросиніна здивувала "тату" (скриншот)

Деталі скандалу

Нагадаємо, кілька місяців в мережі обговорювали можливий розлад у стосунках Маші та Олі. Причиною стали заяви Вадима Буряковського.

Він зазначив, що Єфросиніна у житті не така, як на сцені, а її чоловіка-військового Тимура Хромаєва назвав "мажором", який "палець об палець не вдарив". Крім того, він критично висловився щодо їхнього побуту.

Після резонансу Оля принесла вибачення за сказане. Вона наголосила, що не поділяє думку чоловіка та відчуває повагу до пари.

Згодом Маша з гумором відповіла на закиди Вадіка. А вже 16 травня вони оголосили про закриття "Дорослих дівчат".

Обидві дали зрозуміти, що причиною рішення став не конфлікт. У спільному дописі вони зазначили, що "проєкт виконав свою місію".

"Ми бачимо всі ці заголовки та спроби знайти підтекст там, де його немає. Ми залишаємося дорослими жінками, які можуть дозволити собі обговорити незручні теми. Але робимо це приватно й пишаємося тим, що нам завжди вистачало й вистачає мудрості та поваги до одна одної, щоб доходити до розуміння в питаннях наших стосунків", - написали вони.

Єфросиніна та Полякова возз'єдналися після скандалу з Вадіком: кумедне відеоЄфросиніна та Полякова закрили "Дорослі дівчата" (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

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