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Даша Квіткова та Володимир Бражко одружилися: весільні фото

12:46 28.06.2026 Нд
2 хв
Закохані показали найзворушливіші моменти церемонії
aimg Сюзанна Аль Маріді
Даша Квіткова та Володимир Бражко одружилися: весільні фото Квіткова та Бражко (фото: instagram.com/vova.brazhko)
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Блогерка Даша Квіткова та футболіст Володимир Бражко офіційно стали чоловіком і дружиною. Закохані поділилися спільним дописом у соцмережах, у якому показали яскараві моменти церемонії.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на допис в Instagram.

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Яким було весілля Квіткової та Бражка

На оприлюдненому відео можна побачити, як пара ніжно цілується, обмінюється обручками та насолоджується моментами свята в оточенні гостей. Атмосфера церемонії була теплою та емоційною, а самі молодята не приховували своїх почуттів.

Особливу роль під час весілля виконав син Квіткової Лев. Хлопчик став маленьким помічником молодят і був поруч у найважливіший момент, коли вони обмінювалися обручками.

Яким було весілля Квіткової та Бражка (фото: instagram.com/kvittkova)

Для урочистої події Даша обрала білу сукню з відкритими плечима та довгою фатою, а Володимир постав перед гостями у класичному чорному смокінгу з метеликом. Образи молодят були стриманими й елегантними.

Згодом Даша змінила пишний наряд на блискучу мінісукну білого кольору. У підписі до спільної публікації закохані лаконічно повідомили про новий етап у своєму житті.

"Чоловік та дружина", - підписала кадри пара.

Весілля Квіткової та Бражка (фото: instagram.com/kvittkova)

Що відомо про стосунки Квіткової та Бражка

Нагадаємо, для блогерки це другий шлюб. Перед цим вона була заміжня за Нікитою Добриніним, від якого виховує сина. Пара зустрілася на "Холостяку".

Про роман з Бражком стало відомо навесні минулого року. Влітку закохані перестали приховувати свої почуття та підтвердили, що перебувають у стосунках.

У вересні Даша та Володимир оголосили про заручини. Згодом у мережі почали з'являтися чутки про таємне весілля після того, як блогерка продемонструвала паспорт з новим прізвищем.

Пізніше Квіткова пояснила, що офіційно вони ще не стали подружжям, а підготовка до весільної церемонії триває. На початку червня блогерка ефектно відгуляла дівич-вечір.

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