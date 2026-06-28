Даша Квіткова та Володимир Бражко одружилися: весільні фото
Блогерка Даша Квіткова та футболіст Володимир Бражко офіційно стали чоловіком і дружиною. Закохані поділилися спільним дописом у соцмережах, у якому показали яскараві моменти церемонії.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на допис в Instagram.
Яким було весілля Квіткової та Бражка
На оприлюдненому відео можна побачити, як пара ніжно цілується, обмінюється обручками та насолоджується моментами свята в оточенні гостей. Атмосфера церемонії була теплою та емоційною, а самі молодята не приховували своїх почуттів.
Особливу роль під час весілля виконав син Квіткової Лев. Хлопчик став маленьким помічником молодят і був поруч у найважливіший момент, коли вони обмінювалися обручками.
Для урочистої події Даша обрала білу сукню з відкритими плечима та довгою фатою, а Володимир постав перед гостями у класичному чорному смокінгу з метеликом. Образи молодят були стриманими й елегантними.
Згодом Даша змінила пишний наряд на блискучу мінісукну білого кольору. У підписі до спільної публікації закохані лаконічно повідомили про новий етап у своєму житті.
"Чоловік та дружина", - підписала кадри пара.
Що відомо про стосунки Квіткової та Бражка
Нагадаємо, для блогерки це другий шлюб. Перед цим вона була заміжня за Нікитою Добриніним, від якого виховує сина. Пара зустрілася на "Холостяку".
Про роман з Бражком стало відомо навесні минулого року. Влітку закохані перестали приховувати свої почуття та підтвердили, що перебувають у стосунках.
У вересні Даша та Володимир оголосили про заручини. Згодом у мережі почали з'являтися чутки про таємне весілля після того, як блогерка продемонструвала паспорт з новим прізвищем.
Пізніше Квіткова пояснила, що офіційно вони ще не стали подружжям, а підготовка до весільної церемонії триває. На початку червня блогерка ефектно відгуляла дівич-вечір.