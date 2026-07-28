Донька Тома Круза офіційно відмовилася від прізвища батька: як тепер звати 20-річну Сурі

Як тепер звати доньку зіркового батька

За даними реєстрації виборців у Пенсильванії, Сурі змінила прізвище на Ноель. Дівчина навчається в Університеті Карнегі-Меллона. Вона зареєструвалася для голосування під новим ім'ям ще восени 2024 року.

До речі, Ноель - це друге ім'я її матері - Кеті Голмс.

Крім того, відомо, що раніше Сурі використала це ім'я на випускному. Тоді вона також не вказала прізвище Круз.

Том Круз із донькою Сурі (фото: Getty Image)

Що відомо про Сурі та її батьків

Том Круз і Кеті Голмс стали батьками у квітні 2006 року. Вже через кілька місяців вони одружилися, але вже 2012 року офіційно розлучилися.

Після цього Сурі переважно жила з мамою. Кеті Голмс рідко розповідає про доньку публічно, однак 2024 року все ж публічно зізналася, що пишається нею та щаслива бачити, як вона дорослішає.

Сама Сурі також не прагне уваги преси. Водночас дівчину кілька разів помічали разом із мамою, зокрема у Нью-Йорку у 2025 році.

Що ж стосується причин, чому дівчина не спілкується з Томом Крузом, то публічно це питання родиною ніколи не піднімалося. У ЗМІ припускають, що на їхні стосунки могла вплинути приналежність Круза до саєнтології, адже Кеті Голмс залишила цю організацію після розриву з актором.

Однак на сьогоднішній день офіційного підтвердження, що саме це стало причиною віддалення батька й доньки.