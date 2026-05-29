ua en ru
Пт, 29 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Шоу бізнес »

DREVO одружився і зачарував стильними фото з весілля

20:24 29.05.2026 Пт
2 хв
На романтичних кадрах співак постав у смокінгу, а його кохана - у розкішній сукні з відкритими плечима
aimg Сюзанна Аль Маріді
DREVO одружився і зачарував стильними фото з весілля DREVO та Яна Рудник одружилися (фото: instagram.com/drevo_official)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Український співак DREVO, який став відомим завдяки хіту "Смарагдове небо", офіційно одружився зі своєю коханою Яною Рудник. Пара вже поділилася першими весільними фото у соцмережах.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram співака.

Більше цікавого: Кулеба одружився з Павелецькою і показав весільне відео

Яким було весілля DREVO

29 травня артист повідомив про важливі зміни в особистому житті - він офіційно одружився. Радісну новину він підтвердив у соцмережах, опублікувавши ніжні весільні фото.

Для особливого дня співак, справжнє ім'я якого Максим Дерев’янчук, обрав класичний чорний смокінг, який поєднав з білою сорочкою та метеликом. Свій образ він доповнив чорними шкіряними туфлями та окулярами.

Наречена з'явилася у світлій обтислій сукні з відкритими плечима та довгою фатою з мереживом. Доповненням до наряду також став весільний букет з білих півоній.

"Під звуки гонга", - лаконічно підписав світлини артист.

DREVO одружився (фото: instagram.com/drevo_official)

Зі свого боку Яна у себе в блозі розкрила трохи деталей щодо весілля. Під однією з фотодобірок вона написала дату, в яку, вочевидь, вони одружилися. Це 26 травня 2026 року.

На інших кадрах вона детально показала весільну, залишився короткий підпис "Дружина".

Дружина DREVO показала кадри з весілля (фото: instagram.com/yana_rudnik)

Історія кохання DREVO та Яни

Як відомо, закохані родом з міста Вараш Рівненської області. Вони знайомі багато років.

Яна стала для DREVO не лише коханою, а й музою. Саме вона допомогла створити один із найвідоміших треків - "Смарагдове небо".

Як відомо, дівчина придумала перші рядки композиції, після чого співак продовжив роботу над піснею.

Про заручини пари стало відомо 9 лютого 2026 року. Тоді кохана артиста показала каблучку. А тепер закохані офіційно стали чоловіком і дружиною.

Ще більше цікавого:

Остапчуки зіграли таємне весілля під Львовом

Як Клопотенко заручився з коханою

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Співаки
Новини
Росія готує новий масований удар по Україні, - Зеленський
Росія готує новий масований удар по Україні, - Зеленський
Аналітика
"Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем