DREVO одружився і зачарував стильними фото з весілля

Український співак DREVO, який став відомим завдяки хіту "Смарагдове небо", офіційно одружився зі своєю коханою Яною Рудник. Пара вже поділилася першими весільними фото у соцмережах.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram співака.

Яким було весілля DREVO

29 травня артист повідомив про важливі зміни в особистому житті - він офіційно одружився. Радісну новину він підтвердив у соцмережах, опублікувавши ніжні весільні фото.

Для особливого дня співак, справжнє ім'я якого Максим Дерев’янчук, обрав класичний чорний смокінг, який поєднав з білою сорочкою та метеликом. Свій образ він доповнив чорними шкіряними туфлями та окулярами.

Наречена з'явилася у світлій обтислій сукні з відкритими плечима та довгою фатою з мереживом. Доповненням до наряду також став весільний букет з білих півоній.

"Під звуки гонга", - лаконічно підписав світлини артист.

Зі свого боку Яна у себе в блозі розкрила трохи деталей щодо весілля. Під однією з фотодобірок вона написала дату, в яку, вочевидь, вони одружилися. Це 26 травня 2026 року.

На інших кадрах вона детально показала весільну, залишився короткий підпис "Дружина".

Історія кохання DREVO та Яни

Як відомо, закохані родом з міста Вараш Рівненської області. Вони знайомі багато років.

Яна стала для DREVO не лише коханою, а й музою. Саме вона допомогла створити один із найвідоміших треків - "Смарагдове небо".

Як відомо, дівчина придумала перші рядки композиції, після чого співак продовжив роботу над піснею.

Про заручини пари стало відомо 9 лютого 2026 року. Тоді кохана артиста показала каблучку. А тепер закохані офіційно стали чоловіком і дружиною.