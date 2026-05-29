Шоу бизнес »

DREVO женился и очаровал стильными фото со свадьбы

20:24 29.05.2026 Пт
На романтических кадрах певец предстал в смокинге, а его возлюбленная - в роскошном платье с открытыми плечами
aimg Сюзанна Аль Мариди
DREVO и Яна Рудник поженились (фото: instagram.com/drevo_official)
Украинский певец DREVO, который стал известным благодаря хиту "Смарагдове небо", официально женился на своей возлюбленной Яне Рудник. Пара уже поделилась первыми свадебными фото в соцсетях.

Какой была свадьба DREVO

29 мая артист сообщил о важных переменах в личной жизни - он официально женился. Радостную новость он подтвердил в соцсетях, опубликовав свадебные фотографии.

Для особого дня певец, настоящее имя которого Максим Деревянчук, выбрал классический черный смокинг, который соединил с белой рубашкой и бабочкой. Свой образ он дополнил черными кожаными туфлями и очками.

Невеста появилась в светлом облегающем платье с открытыми плечами и длинной фатой с кружевом. Дополнением к наряду также стал свадебный букет из белых пионов.

"Под звуки гонга", - лаконично подписал фотографии артист.

DREVO женился (фото: instagram.com/drevo_official)

Со своей стороны Яна у себя в блоге раскрыла немного деталей относительно свадьбы. Под одной из фотодобирок она написала дату, в которую, очевидно, они поженились. Это 26 мая 2026 года.

На других кадрах она подробно показала свадебную, осталась короткая подпись "Жена".

Жена DREVO показала кадры со свадьбы (фото: instagram.com/yana_rudnik)

История любви DREVO и Яны

Как известно, влюбленные родом из города Вараш Ровенской области. Они знакомы много лет.

Яна стала для DREVO не только любимой, но и музой. Именно она помогла создать один из самых известных треков - "Смарагдове небо".

Как известно, девушка придумала первые строки композиции, после чего певец продолжил работу над песней.

О помолвке пары стало известно 9 февраля 2026 года. Тогда возлюбленная артиста показала кольцо. А теперь влюбленные официально стали мужем и женой.

Новости
