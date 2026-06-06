ua en ru
Сб, 06 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Шоу бізнес »

Дружина Остапчука показала, як пройшла зустріч з його колишньою та дітьми в Канаді (фото)

17:59 06.06.2026 Сб
3 хв
Молодший син шоумена отримав особливий подарунок під час родинного свята
aimg Сюзанна Аль Маріді
Дружина Остапчука показала, як пройшла зустріч з його колишньою та дітьми в Канаді (фото) Володимир та Катерина Остапчуки (фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Катерина Остапчук розповіла про теплу зустріч з першою дружиною шоумена Оленою Войченко та його старшими дітьми. Пара разом з однорічним сином Тимофієм приїхала з Монреаля до Торонто, щоб привітати доньку ведучого Емілію з 13-річчям.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Катерини.

Більше цікавого: Остапчуки показали весільні фото перед еміграцією до Канади

Як Остапчук провела час з колишньою чоловіка та дітьми

Блогерка опублікувала кілька фото в сториз та розповіла про возз'єднання. Вони зібралися на святкову вечерю, під час якої були присутні Олена та їхні спільни з Володимиро діти - Емілія та Еван.

Атмосфера вечора та взаємодія між дітьми були дружніми. Катерина звернула увагу на особливий зв’язок між братами.

"Тім і Еван - окрема любов. Не знаю, як пояснити, але Тім наче прям усвідомлює, що це його брат, бо обіймав сам так, ніби давно не бачив. Він любить усіх дітей, але до Евана та Емілії якось по-особливому ставиться", - зазначила вона.

Дружина Остапчука показала, як пройшла зустріч з його колишньою та дітьми в Канаді (фото)Сини Остапчука подружилися (скриншот)

Блогерка також показала подарунок, який Тимофію передала колишня дружина її чоловіка. Вона зауважила, що не бачить сенсу уникати спілкування, адже на першому місці залишаються діти.

"Якщо я буду вигадувати правила, інша сторона теж буде це робити. В підсумку будуть тільки сварки й діти не бачитимуть батька, а батько - дітей. Тим паче вона супер ставиться до Тіма та до мене також, як і я до них", - пояснила Катерина.

Після святкової вечері вони прогулялися містом. Володимир проводив час із синами, а вона спілкувалася з Емілією та Оленою, обговорюючи побут, школу та життя.

Зустріч завершилася обіймами. Катерина також зазначила, що була б рада повторити її вже в Монреалі.

"У мене немає ресурсу жити у сварках. Та й причин я не бачу. Мені здається, коли обидві сторони бажають "миру", він буде. Коли обидві сторони відчувають нормальне ставлення один до одного, немає причин для розбірок", - підкреслила вона.

Дружина Остапчука показала, як пройшла зустріч з його колишньою та дітьми в Канаді (фото)Катерина Остапчук про зустріч з першою дружиною чоловіка (скриншот)

Що відомо про переїзд Остапчуків до Канади

Нагадаємо, Катерина оголосила про рішення емігрувати у квітні. Думки про переїзд у них з'явилися ще рік тому. Остаточно вплинув обстріл будинку Володимира.

"Мій чоловік - резидент Канади, а ще в нього там живуть старші діти, тому наразі переїзд туди нам здається закономірним та логічним", - пояснила блогерка.

Незадовго до переїзду подружжя зіграло таємне весілля у Львові.

Ще більше цікавого:

Що каже астрологія про союз Остапчуків

Горняк розкрила свою правду про шлюб з Остапчуком

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Остапчук Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Дрони ССО взяли під повітряний контроль сухопутний шлях до Криму
Дрони ССО взяли під повітряний контроль сухопутний шлях до Криму
Аналітика
Китайський акцент. З чого роблять українські дрони та яких деталей не вистачає оборонці
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Китайський акцент. З чого роблять українські дрони та яких деталей не вистачає оборонці