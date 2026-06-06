Жена Остапчука показала, как прошла встреча с его бывшей и детьми в Канаде (фото)

Екатерина Остапчук рассказала о теплой встрече с первой женой шоумена Еленой Войченко и его старшими детьми. Пара вместе с годовалым сыном Тимофеем приехала из Монреаля в Торонто, чтобы поздравить дочь ведущего Эмилию с 13-летием.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Екатерины.

Как Остапчук провела время с бывшей мужа и детьми

Блогерша опубликовала несколько фото в сториз и рассказала о воссоединении. Они собрались на праздничный ужин, во время которого присутствовали Елена и их общие с Владимиром дети - Эмилия и Эван.

Атмосфера вечера и взаимодействие между детьми были дружескими. Екатерина обратила внимание на особую связь между братьями.

"Тим и Эван - отдельная любовь. Не знаю, как объяснить, но Тим как будто прям осознает, что это его брат, потому что обнимал сам так, будто давно не видел. Он любит всех детей, но к Эвану и Эмилии как-то по-особенному относится", - отметила она.

Сыновья Остапчука подружились (скриншот)

Блогерша также показала подарок, который Тимофею передала бывшая жена ее мужа. Она отметила, что не видит смысла избегать общения, ведь на первом месте остаются дети.

"Если я буду придумывать правила, другая сторона тоже будет это делать. В итоге будут только ссоры и дети не будут видеть отца, а отец - детей. Тем более она супер относится к Тиму и ко мне также, как и я к ним", - объяснила Екатерина.

После праздничного ужина они прогулялись по городу. Владимир проводил время с сыновьями, а она общалась с Эмилией и Еленой, обсуждая быт, школу и жизнь.

Встреча завершилась объятиями. Екатерина также отметила, что была бы рада повторить ее уже в Монреале.

"У меня нет ресурса жить в ссорах. Да и причин я не вижу. Мне кажется, когда обе стороны желают "мира", он будет. Когда обе стороны чувствуют нормальное отношение друг к другу, нет причин для разборок", - подчеркнула она.

Екатерина Остапчук о встрече с первой женой мужа (скриншот)

Что известно о переезде Остапчуков в Канаду

Напомним, Екатерина объявила о решении эмигрировать в апреле. Мысли о переезде у них появились еще год назад. Остаточно повлиял обстрел дома Владимира.

"Мой муж - резидент Канады, а еще у него там живут старшие дети, поэтому сейчас переезд туда нам кажется закономерным и логичным", - объяснила блогерша.

Незадолго до переезда супруги сыграли тайную свадьбу во Львове.