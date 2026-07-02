"Друзі Оушена" повертаються: ще одна зірка Голлівуду зіграє з Бредлі Купером і Марго Роббі

До акторського складу майбутнього приквелу культової франшизи "11 друзів Оушена" долучилася ще одна голлівудська зірка. Одну з ключових ролей у стрічці зіграє Джош Гад, який приєднається до Марго Роббі та Бредлі Купера.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на Variety .

Зірковий акторський склад

Один із топових голлівудських акторів отримав важливу роль у новому фільмі Warner Bros., який стане приквелом "11 друзів Оушена". На сьогодні подробиці про його персонажа поки не розголошують, однак відомо, що саме Гад стане частиною головного ансамблю разом із Марго Роббі та Бредлі Купером.

Джош Гад (фото: Getty Image)

Крім того, до касти вже приєдналися номінанти на премію "Оскар" Вагнер Моура, який втілить головного антагоніста, та Моніка Барбаро. Виробництво стрічки поступово набирає обертів, а команда продовжує формувати акторський склад.

Про що розповість приквел "11 друзів Оушена"

Події нового фільму розгорнуться задовго до історії Денні Оушена. За словами Марго Роббі, головними героями стануть батьки знаменитого шахрая, які свого часу навчили його всіх тонкощів афер.

Дія приквелу відбуватиметься у 1962 році під час Гран-прі Монако. Саме там головні герої спробують здійснити масштабне пограбування. Інші подробиці сюжету творці поки що тримають у секреті.

Режисером і сценаристом картини виступив Бредлі Купер. Він також є одним із продюсерів проєкту разом із продюсерською компанією "LuckyChap", яку співзаснувала Марго Роббі. Прем'єра фільму запланована на 25 червня 2027 року.

Важливо підкреслити, що франшиза "Друзі Оушена" залишається однією з найуспішніших серій фільмів про пограбування. Попередні стрічки із Джорджем Клуні, Бредом Піттом, Меттом Деймоном, Джулією Робертс, а також жіночий спін-оф "8 подруг Оушена" разом зібрали у світовому прокаті понад 1,4 мільярда доларів.