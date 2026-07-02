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"Друзья Оушена" возвращаются: еще одна звезда Голливуда сыграет с Брэдли Купером и Марго Робби

15:38 02.07.2026 Чт
2 мин
Стало известно, какой голливудский актер "разбавит" звездный коллектив
aimg Наталия Крижановская
"Друзья Оушена" возвращаются: еще одна звезда Голливуда сыграет с Брэдли Купером и Марго Робби Марго Робби и Брэдли Купер (коллаж: РБК-Украина)
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В актерский состав будущего приквела культовой франшизы "11 друзей Оушена" присоединилась еще одна голливудская звезда. Одну из ключевых ролей в ленте сыграет Джош Гад, который присоединится к Марго Робби и Брэдли Куперу.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Variety.

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Звездный актерский состав

Один из топовых голливудских актеров получил немаловажную роль в новом фильме Warner Bros., который станет приквелом "11 друзей Оушена". На сегодняшний день подробности о его персонаже пока не разглашают, однако известно, что именно Гад станет частью главного ансамбля вместе с Марго Робби и Брэдли Купером.

&quot;Друзья Оушена&quot; возвращаются: еще одна звезда Голливуда сыграет с Брэдли Купером и Марго РоббиДжош Гад (фото: Getty Image)

Кроме того, к касте уже присоединились номинанты на премию "Оскар" Вагнер Моура, олицетворяющего главного антагониста, и Моника Барбаро. Производство ленты постепенно набирает обороты, а команда продолжает формировать актерский состав.

О чем расскажет приквел "11 друзей Оушена"

События нового фильма развернутся задолго до истории Дэнни Оушена. По словам Марго Робби, главными героями станут родители знаменитого мошенника, которые в свое время научили его всем тонкостям афер.

Действие приквела будет происходить в 1962 году во время Гран-при Монако. Там главные герои попытаются совершить масштабное ограбление. Другие подробности сюжета создатели пока держат в секрете.

Режиссером и сценаристом картины выступил Брэдли Купер. Он также является одним из продюсеров проекта вместе с продюсерской компанией "LuckyChap", сооснованной Марго Робби. Премьера фильма намечена на 25 июня 2027 года.

Важно подчеркнуть, что франшиза "Друзья Оушена" остается одной из самых успешных серий фильмов об ограблении. Предыдущие ленты с Джорджем Клуни, Брэдом Питтом, Мэттом Дэймоном, Джулией Робертс, а также женский спин-офф "8 подруг Оушена" вместе собрали в мировом прокате более 1,4 миллиарда долларов.

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