UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса

"Друзі Оушена" повертаються: ще одна зірка Голлівуду зіграє з Бредлі Купером і Марго Роббі

15:38 02.07.2026 Чт
2 хв
Стало відомо, який голлівудський актор "розбавить" зірковий колектив
aimg Наталя Крижанівська
Марго Роббі та Бредлі Купер (колаж: РБК-Україна)

До акторського складу майбутнього приквелу культової франшизи "11 друзів Оушена" долучилася ще одна голлівудська зірка. Одну з ключових ролей у стрічці зіграє Джош Гад, який приєднається до Марго Роббі та Бредлі Купера.

Зірковий акторський склад

Один із топових голлівудських акторів отримав важливу роль у новому фільмі Warner Bros., який стане приквелом "11 друзів Оушена". На сьогодні подробиці про його персонажа поки не розголошують, однак відомо, що саме Гад стане частиною головного ансамблю разом із Марго Роббі та Бредлі Купером.

Джош Гад (фото: Getty Image)

Крім того, до касти вже приєдналися номінанти на премію "Оскар" Вагнер Моура, який втілить головного антагоніста, та Моніка Барбаро. Виробництво стрічки поступово набирає обертів, а команда продовжує формувати акторський склад.

Про що розповість приквел "11 друзів Оушена"

Події нового фільму розгорнуться задовго до історії Денні Оушена. За словами Марго Роббі, головними героями стануть батьки знаменитого шахрая, які свого часу навчили його всіх тонкощів афер.

Дія приквелу відбуватиметься у 1962 році під час Гран-прі Монако. Саме там головні герої спробують здійснити масштабне пограбування. Інші подробиці сюжету творці поки що тримають у секреті.

Режисером і сценаристом картини виступив Бредлі Купер. Він також є одним із продюсерів проєкту разом із продюсерською компанією "LuckyChap", яку співзаснувала Марго Роббі. Прем'єра фільму запланована на 25 червня 2027 року.

Важливо підкреслити, що франшиза "Друзі Оушена" залишається однією з найуспішніших серій фільмів про пограбування. Попередні стрічки із Джорджем Клуні, Бредом Піттом, Меттом Деймоном, Джулією Робертс, а також жіночий спін-оф "8 подруг Оушена" разом зібрали у світовому прокаті понад 1,4 мільярда доларів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесуШоу-бізнесЗірки шоу-бізнесуЗірки