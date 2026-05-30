У Джеймі Лі Кертіс померла сестра-акторка: "Вона була моєю першою подругою"

21:58 30.05.2026 Сб
3 хв
Зірка зворушила зверненням до рідної людини та розкрила деталі трагедії
aimg Сюзанна Аль Маріді
У Джеймі Лі Кертіс померла сестра-акторка: "Вона була моєю першою подругою" Джеймі Лі Кертіс повідомила про смерть сестри (фото:
Зірка "Шаленої п'ятниці" та "Гелловіну" Джеймі Лі Кертіс сколихнула мережу сумною звісткою. У 69 років померла її старша сестра Келлі Кертіс - американська акторка, яка відома за ролями у стрічках "Дочка диявола" та "Чарівна паличка".

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Джеймі Лі.

Як Джеймі Лі Кертіс вшанувала сестру

Володарка премії "Оскар" показала архівне фото Келлі та повідомила, що вона померла вранці 30 травня у своєму будинку в Каліфорнії.

"Тепле вітання моїй старшій сестрі, Келлі Лі Кертіс. Вона померла цього ранку. У своєму домі. На природі. У спокої", - написала акторка.

Причину смерті вона оголошувати не стала, лише дала зрозуміти, що вона на стала природним чином.

У дописі Джеймі поділилася теплими спогадами про найближчу людину. Вона назвала Келлі своєю "першою подругою" та людиною, якій довіряла все життя.

"Вона була неймовірно вродливою та талановитою акторкою", - зазначила акторка.

Крім того, Джеймі пригадала улюблені заняття сестри.

"Вона майстерно грала в карти, колекціонувала черепах, любила свою родину, природу, музику, шопінг у секонд-хендах, подорожі, Facebook і Pokémon Go", - поділилася зірка.

Згадала акторка і ставлення Келлі до коріння та країни.

"Вона пишалася своїм данським корінням та угорсько-єврейським походженням і була відданою патріоткою Америки", - додала вона.

Також Джеймі відзначила риси характеру, якими вирізнялася її сестра.

"Її пам’ятатимуть за щедрість, непохитні переконання, безмежну допитливість, унікальний стиль та її порошкоподібне мигдалеве печиво у формі півмісяця на Різдво" - зауважила вона.

Наприкінці свого звернення акторка згадала улюблене благословення сестри -"Isten Veled", що означає "Бог з тобою". Саме такими словами Келлі часто завершувала свої листи та повідомлення.


Що відомо про Келлі Лі Кертіс

Майбутня акторка народилася у Санта-Моніці, штат Каліфорнія. Вона була старшою донькою легендарних голлівудських акторів Тоні Кертіса та Джанет Лі.

Свою першу появу в кіно здійснила ще в дитинстві. Тоді вона знялася разом з батьками у стрічці "Вікінги", хоча її роль не була зазначена в титрах.

Упродовж кар'єри Келлі з'являлася в низці кінопроєктів. Однією з найвідоміших робіт стала участь у комедії "Помінятися місцями", де вона зіграла разом із молодшою сестрою Джеймі Лі.

Крім того, у неї були зведені сестри Александра та Аллегра, а також брати Бенджамін і Ніколас. Останній помер у 1994 році у 23 роки.

Після звістки про смерть Келлі Лі Кертіс шанувальники та колеги Джеймі Лі Кертіс почали залишати слова підтримки в коментарях, висловлюючи співчуття родині та близьким.

Дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі
"Найменшому пацієнту було дві години". Як працює унікальний дитячий кардіоцентр у Києві
