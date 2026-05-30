У Джейми Ли Кертис умерла сестра-актриса: "Она была моей первой подругой"

Звезда "Чумовой пятницы" и "Хэллоуина" Джейми Ли Кертис всколыхнула сеть печальным известием. В 69 лет умерла ее старшая сестра Келли Кертис - американская актриса, которая известна по ролям в фильмах "Дочь дьявола" и "Волшебная палочка".

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Джейми Ли.

Как Джейми Ли Кертис почтила сестру

Обладательница премии "Оскар" показала архивное фото Келли и сообщила, что она умерла утром 30 мая в своем доме в Калифорнии.

"Теплый привет моей старшей сестре, Келли Ли Кертис. Она умерла этим утром. В своем доме. На природе. В покое", - написала актриса.

Причину смерти она объявлять не стала, лишь дала понять, что она на стала естественным образом.

В заметке Джейми поделилась теплыми воспоминаниями о самом близком человеке. Она назвала Келли своей "первой подругой" и человеком, которому доверяла всю жизнь.

"Она была невероятно красивой и талантливой актрисой", - отметила актриса.

Кроме того, Джейми вспомнила любимые занятия сестры.

"Она мастерски играла в карты, коллекционировала черепах, любила свою семью, природу, музыку, шопинг в секонд-хендах, путешествия, Facebook и Pokémon Go", - поделилась звезда.

Вспомнила актриса и отношение Келли к корням и стране.

"Она гордилась своими датскими корнями и венгерско-еврейским происхождением и была преданной патриоткой Америки", - добавила она.

Также Джейми отметила черты характера, которыми отличалась ее сестра.

"Ее будут помнить за щедрость, непоколебимые убеждения, безграничную любознательность, уникальный стиль и ее порошкообразное миндальное печенье в форме полумесяца на Рождество", - отметила она.

В конце своего обращения актриса вспомнила любимое благословение сестры - "Isten Veled", что означает "Бог с тобой". Именно такими словами Келли часто завершала свои письма и сообщения.



Что известно о Келли Ли Кертис

Будущая актриса родилась в Санта-Монике, штат Калифорния. Она была старшей дочерью легендарных голливудских актеров Тони Кертиса и Джанет Ли.

Свое первое появление в кино осуществила еще в детстве. Тогда она снялась вместе с родителями в фильме "Викинги", хотя ее роль не была указана в титрах.

На протяжении карьеры Келли появлялась в ряде кинопроектов. Одной из самых известных работ стало участие в комедии "Поменяться местами", где она сыграла вместе с младшей сестрой Джейми Ли.

Кроме того, у нее были сводные сестры Александра и Аллегра, а также братья Бенджамин и Николас. Последний умер в 1994 году в 23 года.

После известия о смерти Келли Ли Кертис поклонники и коллеги Джейми Ли Кертис начали оставлять слова поддержки в комментариях, выражая соболезнования семье и близким.