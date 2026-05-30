ua en ru
Сб, 30 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

У Джейми Ли Кертис умерла сестра-актриса: "Она была моей первой подругой"

21:58 30.05.2026 Сб
3 мин
Звезда растрогала обращением к близкому человеку и раскрыла детали трагедии
aimg Сюзанна Аль Мариди
У Джейми Ли Кертис умерла сестра-актриса: "Она была моей первой подругой" Джейми Ли Кертис сообщила о смерти сестры (фото:
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Звезда "Чумовой пятницы" и "Хэллоуина" Джейми Ли Кертис всколыхнула сеть печальным известием. В 69 лет умерла ее старшая сестра Келли Кертис - американская актриса, которая известна по ролям в фильмах "Дочь дьявола" и "Волшебная палочка".

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Джейми Ли.

Читайте также: Умер звезда сериала "Эмили в Париже" Пьер Дени

Как Джейми Ли Кертис почтила сестру

Обладательница премии "Оскар" показала архивное фото Келли и сообщила, что она умерла утром 30 мая в своем доме в Калифорнии.

"Теплый привет моей старшей сестре, Келли Ли Кертис. Она умерла этим утром. В своем доме. На природе. В покое", - написала актриса.

Причину смерти она объявлять не стала, лишь дала понять, что она на стала естественным образом.

В заметке Джейми поделилась теплыми воспоминаниями о самом близком человеке. Она назвала Келли своей "первой подругой" и человеком, которому доверяла всю жизнь.

"Она была невероятно красивой и талантливой актрисой", - отметила актриса.

Кроме того, Джейми вспомнила любимые занятия сестры.

"Она мастерски играла в карты, коллекционировала черепах, любила свою семью, природу, музыку, шопинг в секонд-хендах, путешествия, Facebook и Pokémon Go", - поделилась звезда.

Вспомнила актриса и отношение Келли к корням и стране.

"Она гордилась своими датскими корнями и венгерско-еврейским происхождением и была преданной патриоткой Америки", - добавила она.

Также Джейми отметила черты характера, которыми отличалась ее сестра.

"Ее будут помнить за щедрость, непоколебимые убеждения, безграничную любознательность, уникальный стиль и ее порошкообразное миндальное печенье в форме полумесяца на Рождество", - отметила она.

В конце своего обращения актриса вспомнила любимое благословение сестры - "Isten Veled", что означает "Бог с тобой". Именно такими словами Келли часто завершала свои письма и сообщения.


Что известно о Келли Ли Кертис

Будущая актриса родилась в Санта-Монике, штат Калифорния. Она была старшей дочерью легендарных голливудских актеров Тони Кертиса и Джанет Ли.

Свое первое появление в кино осуществила еще в детстве. Тогда она снялась вместе с родителями в фильме "Викинги", хотя ее роль не была указана в титрах.

На протяжении карьеры Келли появлялась в ряде кинопроектов. Одной из самых известных работ стало участие в комедии "Поменяться местами", где она сыграла вместе с младшей сестрой Джейми Ли.

Кроме того, у нее были сводные сестры Александра и Аллегра, а также братья Бенджамин и Николас. Последний умер в 1994 году в 23 года.

После известия о смерти Келли Ли Кертис поклонники и коллеги Джейми Ли Кертис начали оставлять слова поддержки в комментариях, выражая соболезнования семье и близким.

Вас также может заинтересовать:

Как умерла звезда сериала "Все женщины - ведьмы" и "Эйфория"

Что известно о смерти звезды сериала "Бухта Доусона"

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Актеры
Новости
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Аналитика
"Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве