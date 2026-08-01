Джоан Ролінґ підтримала українського морпіха, який у полоні напам'ять переповідав "Гаррі Поттера"

Як історії про Гаррі Поттера допомогли пережити полон

Любов до книжок Ролінґ з'явилася в Олександра ще в дитинстві. Він перечитував серію настільки часто, що майже повністю запам'ятав усі сім романів.

У 2015 році чоловік вступив до лав морської піхоти. На початку повномасштабного вторгнення він захищав Маріуполь у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти. Після боїв на заводі Ілліча 12 квітня 2022 року військовий востаннє вийшов на зв'язок із рідними, а згодом опинився в російському полоні.

Там полоненим забороняли спілкуватися між собою. Тоді Олександр почав пошепки переповідати побратимам історії про Гаррі Поттера. Він розповів усі сім книг, а коли завершував останню, товариші просили почати все спочатку.

Як про історію дізналася Джоан Ролінґ

Про Олександра широкому загалу стало відомо завдяки сюжетам ТСН, у яких його дружина Неллі Іванова розповідала про чоловіка та чекала на його повернення.

Друзі родини, кореспондентки ТСН Наталя Нагорна та Неллі Ковальська разом із сином Степаном, приїжджали майже на кожен обмін військовополоненими в надії побачити Олександра серед звільнених. Вони привозили із собою символічні речі зі світу Гаррі Поттера: чарівну паличку, іграшкову сову, шкарпетки з написом "Доббі вільний" і плакат із цитатою: "Після стількох років?" - "Завжди".

Саме цю історію побачила громадська організація Ukraine WOW, яка вирішила звернутися до Джоан Ролінґ.

"Ми прочитали про Олександра та його любов до всесвіту Гаррі Поттера й одразу зрозуміли, що не можемо залишитися осторонь. Хотілося, щоб авторка "Гаррі Поттера" дізналася, як її історії допомогли українському захиснику та його побратимам вистояти в російському полоні", - зазначили співзасновниці Ukraine WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей.

Що написала письменниця

Джоан Ролінґ відповіла на звернення та передала українському військовому книгу зі своїм підписом і особистий лист.

"Я чула, що ви великий шанувальник Гаррі Поттера і що ці історії стали для вас джерелом підтримки під час російського полону. Я дуже рада дізнатися, що вас звільнили і ви повернулися додому, в Україну. Від щирого серця бажаю вам довгого й щасливого життя", - написала письменниця.

Лист і книгу Олександр отримав 31 липня - у день народження Джоан Ролінґ та Гаррі Поттера.

Лист і книга з автографом від Джоан Ролінґ (фото: ГО Ukraine WOW)

Сам військовий зізнався, що навіть не міг уявити такого розвитку подій.

"Коли я був у полоні, навіть уявити не міг, що одного дня отримаю лист від Джоан Ролінґ. Її книги допомагали мені та моїм побратимам не втрачати надію, а її слова стали для мене великою підтримкою. Я дуже щасливий і безмежно вдячний. Щиро ваш, Майорчик, що вижив", - сказав Іванов.

Морпіх Олександр Іванов (фото: ГО Ukraine WOW)