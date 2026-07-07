Джуд Лоу змінить амплуа: голлівудський актор отримав роль, якої ще не було в його кар'єрі

Джуд Лоу готується до нової незвичної ролі. Володар численних престижних нагород і номінацій очолить акторський склад майбутнього екшн-трилера, де перевтілиться у водія-втікача та опиниться в центрі небезпечної історії.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на Variety .

Нове амплуа водія-втікача

Новий кінопроєкт представили під час Карловарського міжнародного кінофестивалю. Над сценарієм працює Зак Бейлін, який раніше був одним з авторів мінісеріалу "Чорний кролик", а також долучився до створення фільму "Кривавий лідер". Крім того, він отримав номінацію на премію "Оскар" за сценарій до стрічки "Король Річард".

За сюжетом головний герой має виконати, на перший погляд, просте завдання - доставити пасажира з одного місця до іншого. Проте дорогою на нього чекає низка небезпечних випробувань, через що звичайна поїздка перетворюється на боротьбу за виживання.

Незвичний образ актора

Продюсери зазначають, що майбутній фільм дасть змогу побачити Джуда Лоу в амплуа, до якого глядачі не звикли. За їхніми словами, актор раніше майже не працював у подібних динамічних бойовиках, а новий проєкт має продемонструвати ще одну грань його таланту.

Ідея стрічки народилася після роботи над фільмом "Кривавий лідер", де також були масштабні автомобільні погоні. Саме тоді Джуд Лоу зацікавився таким жанром, після чого разом із продюсерами почав розробляти новий проєкт. Згодом Зак Бейлін створив сценарій, який ліг в основу майбутньої картини.



Виробництвом фільму займається продюсерська компанія "Riff Raff Entertainment", співзасновником якої є сам Джуд Лоу.

Що ж стосується остаточної назви стрічки та дати її прем'єри, то творці таких подробиць поки що не розголошують.

Що ще відомо про Джуда Лоу

Голлівудську зірку по праву можна назвати одним із найвідоміших британських акторів сучасності. За свою кар'єру він двічі номінувався на премію "Оскар" - за ролі у фільмах "Талановитий містер Ріплі" та "Холодна гора".

Водночас на топі своєї популярності Лоу опинився завдяки стрічкам "Шерлок Холмс", "Відпустка за обміном", "Близькість", "Молодий Папа", а також франшизам "Фантастичні звірі: Злочини Гріндельвальда" і "Капітан Марвел".

Що ж стосується особистого життя актора, то воно у Джуда Лоу доволі насичене. Зокрема, 1997 року актор одружився з британською акторкою Сейді Фрост. У шлюбі народилося троє дітей, однак вже 2003 року подружжя розлучилося.

Після цього він мав кілька гучних романів, а також був заручений з акторкою Сієнна Міллер. Однак їхні стосунки завершилися розривом. Крім того, актор має ще двох дітей від попередніх стосунків.

До всього 2019 року Лоу одружився з психологинею Філіппа Коан. Сьгодні подружжя веде доволі закритий спосіб життя й рідко ділиться подробицями сімейного життя. Загалом актор є батьком семи дітей.