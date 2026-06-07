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Ефросинина и Полякова воссоединились после скандала с Вадиком: забавное видео

00:44 07.06.2026 Вс
3 мин
Ведущая и артистка показали, как на самом деле относятся друг к другу
aimg Сюзанна Аль Мариди
Ефросинина и Полякова воссоединились после скандала с Вадиком: забавное видео Полякова и Ефросинина (коллаж: РБК-Украина)
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Маша Ефросинина и Оля Полякова встретились в Одессе на финальном концерте своего проекта "Дорослі дівчата". Они четко показали, есть ли между ними напряжение после громкого интервью мужа певицы.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Поляковой.

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Как Полякова и Ефросинина воссоединились в Одессе

В сторис Оля показала подготовку к выходу на сцену. В кадре они с Машей шутили между собой, демонстрируя дружеский настрой и отсутствие конфликта.

"Эта чайка и ворона снова вместе. Не дождетесь", - с юмором отметила артистка.

В ответ Ефросинина пошутила, что кто-то может не выйти на выступление.

В итоге девочки вышли к зрителям. Для выступления они выбрали похожие образы, но в разных цветах. Маша предстала в черном платье с декором в виде большого цветка, а Оля - в белом.


Во время выступления подруги активно взаимодействовали с присутствующими и делились личными историями.

Певица опубликовала у себя видео одной из зрительниц, в котором Маша сделала интересное признание. Как выяснилось, их дружба начиналась с огромной ссоры.

"Это был кидок", - с юмором отметила Оля.

Ефросинина и Полякова в Одессе (скриншоты)

Это не помешало им построить успешное шоу и вырасти вместе. Видимо, поэтому история с Вадиком не стала для них разрушительной проблемой.

Более того, Ефросинина с иронией отреагировала на резонанс вокруг заявлений мужа Поляковой, показав имитированное тату с его именем.

Ефросинина и Полякова воссоединились после скандала с Вадиком: забавное видеоЕфросинина удивила "тату" (скриншот)

Детали скандала

Напомним, несколько месяцев в сети обсуждали возможный разлад в отношениях Маши и Оли. Причиной стали заявления Вадима Буряковского.

Он отметил, что Ефросинина в жизни не такая, как на сцене, а ее мужа-военного Тимура Хромаева назвал "мажором", который "палец о палец не ударил". Кроме того, он критически высказался относительно их быта.

После резонанса Оля принесла извинения за сказанное. Она подчеркнула, что не разделяет мнение мужа и испытывает уважение к паре.

Потом Маша с юмором ответила на упреки Вадика. А уже 16 мая они объявили о закрытии "Дорослих дівчат".

Обе дали понять, что причиной решения стал не конфликт. В совместном посте они отметили, что "проект выполнил свою миссию".

"Мы видим все эти заголовки и попытки найти подтекст там, где его нет. Мы остаемся взрослыми женщинами, которые могут позволить себе обсудить неудобные темы. Но делаем это приватно и гордимся тем, что нам всегда хватало и хватает мудрости и уважения друг к другу, чтобы доходить до понимания в вопросах наших отношений", - написали они.

Ефросинина и Полякова воссоединились после скандала с Вадиком: забавное видеоЕфросинина и Полякова закрыли "Дорослі дівчата" (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

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