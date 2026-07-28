Ендрю Гарфілд стане лідером тисячі повстанців: з'явилися перші вражаючі кадри фільму "Месник"

Ендрю Гарфілд зіграє головну роль у новому історичному екшені "Месник". Фільм розповість про масштабне повстання в Англії XIV століття.

Лідер повстанців

Події фільму розгортаються у 1381 році. Англія переживає важкі часи після епідемії "Чорної смерті". Люди страждають від високих податків, бідності та жорстокості влади.

У центрі історії опиниться звичайний фермер у виконанні Ендрю Гарфілда. Через обставини він стає одним із лідерів великого селянського повстання. Разом із тисячами людей герой виступає проти влади та бореться за справедливість.

Стрічка стане своєрідним переосмисленням реальних подій 1381 року. Саме це повстання деякі історики пов'язують із легендами про Робіна Гуда. Тож глядачі побачать не казкову історію, а похмурий і масштабний погляд на часи, коли прості люди наважилися кинути виклик владі.

Хто зняв "Месника" та коли чекати прем'єру

Режисером фільму став Пол Грінграсс, відомий за стрічками "Капітан Філліпс" та фільмами про Джейсона Борна. Виробництвом проєкту займається студія Blumhouse Productions.

Окрім Ендрю Гарфілда, у фільмі зіграють:

Джеймі Белл,

Стівен Діллейн,

Том Голландер,

Космо Джарвіс,

Томасін МакКензі,

Кетрін Вотерстон,

Джонні Лі Міллер.



Зйомки проходили в Німеччині. Команда працювала на студії Penzing Studios, а також у Баварії та Нюрнберзі. Для масштабних батальних сцен залучили тисячі статистів.

Що ж стосується прем'єри "Месника", то в український прокат він вийде восени 2026 року.

Що відомо про Ендрю Гарфілда

Британсько-американський актор, якого мільйони глядачів знають насамперед за роллю Пітера Паркера у фільмах "Нова Людина-павук". Він зіграв супергероя у двох стрічках "павука" 2012-го та 2014-го років.

Саме його версія "Людини-павука" отримала багато прихильників завдяки харизматичній грі актора та його хімії із Еммою Стоун, яка зіграла Гвен Стейсі.

Пізніше Гарфілд несподівано повернувся до ролі Пітера Паркера у фільмі Людина-павук: Додому шляху нема" 2021 року, де з'явився разом із Томом Голландом та Тобі Магвайром.

Однак кар'єра Гарфілда далеко не обмежується супергеройським кіно. Актор двічі номінувався на "Оскар" за ролі у фільмах "З міркувань совісті" та "Тік, тік... БУМ!".