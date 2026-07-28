Эндрю Гарфилд станет лидером тысячи повстанцев: появились первые впечатляющие кадры фильма "Мститель"

Эндрю Гарфилд сыграет главную роль в новом историческом экшене "Мститель". Фильм расскажет о масштабном восстании в Англии XIV века.

Лидер повстанцев

События фильма разворачиваются в 1381 году. Англия переживает трудные времена после эпидемии "Черной смерти". Люди страдают от высоких налогов, бедности и жестокости властей.

В центре истории окажется обычный фермер в исполнении Эндрю Гарфилда. В силу обстоятельств он становится одним из лидеров великого крестьянского восстания. Вместе с тысячами людей герой выступает против власти и борется за справедливость.

Лента станет своеобразным переосмыслением реальных событий 1381 года. Именно это восстание некоторые историки связывают с легендами о Робине Гуде. Так что зрители увидят не сказочную историю, а мрачный и масштабный взгляд на времена, когда простые люди отважились бросить вызов власти.

Кто снял "Мстителя" и когда ждать премьеру

Режиссером фильма стал Пол Гринграсс, известный по лентам "Капитан Филлипс" и фильмам о Джейсоне Борне. Производством проекта занимается студия Blumhouse Productions.

Кроме Эндрю Гарфилда, в фильме сыграют:

Джейми Белл,

Стивен Диллейн,

Том Голландер,

Космо Джарвис,

Томасин МакКензи,

Кэтрин Вотерстон,

Джонни Ли Миллер.



Съемки проходили в германии. Команда работала на студии Penzing Studios, а также в Баварии и Нюрнберге. Для масштабных батальных сцен привлекли тысячи статистов.

Что же касается премьеры "Мстителя", то в украинский прокат он выйдет осенью 2026 года.

Что известно об Эндрю Гарфилде

Британско-американский актер, которого миллионы зрителей знают в первую очередь по роли Питера Паркера в фильмах "Новый Человек-паук". Он сыграл супергероя в двух фильмах "паука" 2012-го и 2014-го годов.

Именно его версия "Человека-паука" получила много поклонников благодаря харизматической игре актера и его химии с Эммой Стоун, сыгравшей Гвен Стейси.

Позже Гарфилд неожиданно вернулся к роли Питера Паркера в фильме "Человек-паук: Домой пути нет" 2021 года, где появился вместе с Томом Голландом и Тоби Магвайром.

Однако карьера Гарфилда далеко не ограничивается супергеройским кино. Актер дважды номинировался на "Оскар" за роли в фильмах "Из соображений совести" и "Тик, тик... БУМ!".