Голлівуд вразив вибором одразу двох акторок на роль Монро: хто зіграє легенду в новому фільмі

Вражаюче перевтілення

Одна з найпопулярніших акторок Голлівуду - Дакота Джонсон, зіграє Мерилін Монро у новому 17-хвилинному фільмі "Flesh Impact", який зняла режисерка Меггі Джилленгол. Причому у стрічці легендарну блондинку покажуть в період її найбільшої слави.

Крім того, відомо, що творці проєкту вирішили не робити черговий традиційний байопік про життя Монро. Натомість вони запропонують власний погляд на легендарну акторку та її образ. Дакота Джонсон покаже Мерилін такою, якою її знав увесь світ - молодою, знаменитою та неймовірно популярною.

Дакота Джонсон (фото: Getty Image)

Для самої Джилленгол історія Монро є особливо цікавою. Режисерка зізналася, що її завжди захоплювала легендарна акторка. Саме тому вона хотіла створити про неї історію, яка дозволила б подивитися на знайомий образ по-новому.

У фільмі також зіграє 93-річна Еллен Берстін. Вона втілить іншу, вигадану версію Мерилін - жінку, якою легендарна акторка могла б стати у пізніші роки життя

Цікаві факти про новий фільм

"Flesh Impact" присвятили 100-річчю від дня народження Мерилін Монро. Творці називають короткометражку своєрідним "любовним листом" до легенди світового кіно.

У стрічці також з'являться Пітер Сарсгаард та Сепіде Моафі. Однак саме Дакота Джонсон стала головною зіркою проєкту, адже саме їй доведеться перевтілитися в Монро у найвідоміший період її життя.

Цікаво, що Мерилін Монро померла у молодому віці, 1962 року їй було всього лише 36 років. Тож творці фільму вирішили поглянути на її образ не лише через реальні факти біографії, а й через власну фантазію.

За словами Меггі Джилленгол, стрічка буде не тільки про Монро. Вона також порушить тему акторської професії та покаже, наскільки ця робота може бути одночасно вразливою і впливовою.

Прем'єра "Flesh Impact" відбудеться на Венеціанському кінофестивалі у вересні.