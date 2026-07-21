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"Хоче змінити систему". Андрій Ісаєнко приголомшив політичними амбіціями дружини

19:24 21.07.2026 Вт
2 хв
Актор поділився особистим ставленням до політики, Порошенка та Зеленського
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Хоче змінити систему". Андрій Ісаєнко приголомшив політичними амбіціями дружини Андрій Ісаєнко (скриншот)
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Зірка кіно та серіалів Андрій Ісаєнко зізнався, чи думав піти у політику. Він пригадав зустріч з п'ятим президентом України Петром Порошенком та пояснив, чому змінив ставлення до Володимира Зеленського.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ісаєнка Славі Дьоміну.

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Що сказав Ісаєнко про політичні амбіції дружини

Актор зізнався, чи думав колись про кар'єру в політиці. Як з'ясувалося, він не вірить, що систему можна легко трансформувати.

Водночас у його родині є людина, яка готова спробувати свої сили. Це його дружина, режисерка Олеся Моргунець.

"Дружина хоче сама піти в політику і змінити систему. Вона така в цьому плані. Вірить в це, а я ні. Думаю, що систему важко зламати. Їх більше", - зазначив він.

&quot;Хоче змінити систему&quot;. Андрій Ісаєнко приголомшив політичними амбіціями дружиниІсаєнко з дружиною (фото: instagram.com/olesya_morhunets)​​​​​​​

Про Порошенка та Зеленського

Актор, який називав себе "порохоботом", після початку повномасштабного змінив ставлення до чинного президента Володимира Зеленського.

"Я не люблю говорити про політику насправді. Я не можу сказати, що я "перевзуся". Я просто побачив, що людина змінилась і мені подобається ця тенденція. Людину війна змінила конкретно", - пояснив він.

Андрій додав, що зараз більше зосереджений на сьогоденні.

"Нащо мені думати про Пороха, якщо є сьогодення, є людина, яка працює. Будемо дивитися, що далі буде, хто прийде новий і обрати, щоб був вибір якийсь", - сказав він.

Окремо Ісаєнко висловився про можливість повернення Порошенка на посаду глави держави.

"Ну, які б там амбіції у нього не були, але, мені здається, цього не станеться", - зазначив він.

Також він пригадав особисте знайомство з Порошенком. Зустріч з політиком відбулася після виходу фільму "Кіборги", у якому актор зіграв бійця Суботу.

"Це було таке знайомство. Після "Кіборгів" ми посиділи всі разом, щось він нас зібрав, плов поїли", - поділився він.

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