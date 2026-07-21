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"Хочет изменить систему". Андрей Исаенко поразил политическими амбициями жены

19:24 21.07.2026 Вт
2 мин
Актер поделился личным отношением к политике, Порошенко и Зеленскому
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Хочет изменить систему". Андрей Исаенко поразил политическими амбициями жены Андрей Исаенко (скриншот)
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Звезда кино и сериалов Андрей Исаенко признался, думал ли пойти в политику. Он вспомнил встречу с пятым президентом Украины Петром Порошенко и объяснил, почему изменил отношение к Владимиру Зеленскому.

Детальнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Исаенко Славе Демину.

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Что сказал Исаенко о политических амбициях жены

Актер признался, думал ли когда-нибудь о карьере в политике. Как выяснилось, он не верит, что систему можно легко трансформировать.

В то же время в его семье есть человек, готовый попробовать свои силы. Это его жена, режиссер Олеся Моргунец.

"Жена хочет сама пойти в политику и изменить систему. Она такая в этом плане. Верит в это, а я нет. Думаю, что систему трудно сломать. Их больше", - отметил он.

&quot;Хочет изменить систему&quot;. Андрей Исаенко поразил политическими амбициями женыИсаенко с женой (фото: instagram.com/olesya_morhunets)

О Порошенко и Зеленском

Актер, который называл себя "порохоботом", после начала полномасштабного изменил отношение к действующему президенту Владимиру Зеленскому.

"Я не люблю говорить о политике на самом деле. Я не могу сказать, что я "переобулся". Я просто увидел, что человек изменился и мне нравится эта тенденция. Человека война изменила конкретно", - объяснил он.

Андрей добавил, что сейчас больше сосредоточен на теперешнем.

"Зачем мне думать о Порохе, если есть настоящее, есть работающий человек. Будем смотреть, что дальше будет, кто придет новый и выбрать, чтобы был выбор какой-то", - сказал он.

Отдельно Исаенко высказался о возможности возвращения Порошенко в должность главы государства.

"Ну, какие бы там амбиции у него ни были, но, мне кажется, этого не произойдет", - отметил он.

Также он вспомнил личное знакомство с Порошенко. Встреча с политиком состоялась после выхода фильма "Кіборги", в котором актер сыграл бойца Субботу.

"Это было такое знакомство. После "Кіборгів" мы посидели все вместе, что-то он нас собрал, плов поели", - поделился он.

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