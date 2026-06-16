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"І зійде крига". Netflix екранізує культовий роман про фігуристку та хокеїста

16:03 16.06.2026 Вт
2 хв
В центрі сюжету - історія про суперництво на льоду та почуття, що виходять з-під контролю
aimg Сюзанна Аль Маріді
"І зійде крига". Netflix екранізує культовий роман про фігуристку та хокеїста Netflix екранізує роман Icebreaker (колаж: РБК-Україна)
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Netflix оголосив про роботу над серіалом за мотивами роману "І зійде крига" (Icebreaker) письменниці Ханни Грейс. Історія про фігуристку та хокеїста, яка стала бестселером, незабаром отримає телевізійну адаптацію.

Детальніше про серіал розповідає РБК-Україна з посиланням на Netflix Tudum.

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Про що буде серіал за мотивами Icebreaker

В основі сюжету книги - історія амбітної фігуристки Анастейша Аллен, яка мріє про олімпійське золото. Життя дівчини змінюється через непередбачувані обставини.

Вона змушена ділити льодову арену з Нейтом Гокінсом. Він - душа компанії та зірка університетської хокейної команди.

Спільні тренування поступово зближують молодих спортсменів, і почуття виходять з-під контролю.


Хто працює над адаптацією

Шоуранеркою проєкту стала Аманда Лашер, яка раніше працювала над серіалами "Пліткарка" та "Єднання". Вона також виступить сценаристкою та виконавчою продюсеркою.

Співавторкою сценарію стала Джейд Бартлетт, відома за фільмами "Придорожній заклад", "Доктор Стрендж у Мультивсесвіті божевілля" та "Фаворитка Міллера".

Судячи зі слів творців, серіал збереже атмосферу книги та її харизматичних персонажів.

"Це історія, наповнена амбіційними, талановитими й, безперечно, привабливими персонажами. Але справжня родзинка полягає в тому, що, перш за все, це добрі, глибоко чуйні люди… і ми не можемо ними натішитися", - зазначила Бартлетт.

Серед виконавчих продюсерів проєкту також Алекс Купер, Метт Каплан і Міна Лефевр.

Поки що Netflix не оголосив акторський склад чи дату виходу. Відомо лише, що проєкт перебуває на стадії розробки.

Тим часом новина про екранізацію викликала активне обговорення серед фанатів книги. Багато читачів гадають, чи збереже серіал романтичну та палку атмосферу оригіналу.

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