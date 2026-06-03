ua en ru
Ср, 03 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Шоу бізнес »

Іраклі Макацарія втретє став батьком: фото з пологового та як назвали доньку

23:35 03.06.2026 Ср
2 хв
Грузинський бізнесмен та його кохана дали дівчинці незвичне ім'я
aimg Сюзанна Аль Маріді
Іраклі Макацарія втретє став батьком: фото з пологового та як назвали доньку Іраклі Макацарія з дружиною та дітьми (фото: instagram.com/maqatsa)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Колишній герой романтичного реаліті "Холостяк" Іраклі поділився радісною новиною з прихильниками. Його дружина Ліза Чічуа народила доньку, який батьки дали незвичне ім'я.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на спільний допис пари в Instagram.

Більше цікавого: Макацарія зворушив фото з вагітною дружиною і 3-річним сином

Як Макацарія оголосив про поповнення в родині

Грузинський бізнесмен опублікував спільний допис з коханою. У ньому пара показала перше фото з донечкою у пологовому будинку.

Демонструвати обличчя дівчинки закохані не стали, але розкрили її ім'я. Не приховуючи емоцій, вони одразу звернулись до новонародженої доньки.

"Кето Макацарія - це просто неймовірно. Ласкаво просимо", - написали вони.

Іраклі Макацарія втретє став батьком: фото з пологового та як назвали доньку Макацарія втретє став батьком (фото: instagram.com/lizachichuaa)

Судячи з відмітки в публікації, кохана Іраклі народжувала у клініці в Тбілісі, а сам він з близькими підтримував її поруч.

У сториз Іраклі показав, як його вітали біля пологового. У кількох відео він з'явився у медичній шапочці та халаті, після чого його прийнялися обіймати присутні.

Макацарія показав кадри з пологового (скриншоти)

Що відомо про сімейне життя Макацарії

Нагадаємо, бізнесмен мешкає та працює в Грузії. В Україні він став відомим після участі в реаліті-шоу "Холостяк" у 2016 році.

Свою майбутню дружину Лізу, яка молодша за нього на 17 років, Іраклі зустрів випадково в черзі перед концертом. Так розпочалася їхня історія кохання.

У 2022 році він освідчився коханій на вершині гори в Тбілісі. Влітку того ж року вони одружилися в традиційному грузинському стилі та повінчалася.

В червні 2023-го у пари народився син Георгій. Макацарія тоді був присутній на пологах.

За кілька років закохані знову потішили новиною про поповнення в родині. У січні 2025 року Ліза народила доньку Ніна.

Про третю дитину подружжя повідомило у грудні минулого року. Тоді вони опублікували яскравий ролик, у якому розсекретили стать дитини.

Ще більше цікавого:

Веня з ВКВ одружився і показав обручки

Зірка "Спіймати Кайдаша" вперше стане мамою

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Иракли Макацария Зірки шоу-бізнесу
Новини
Зеленський поставив жорсткий дедлайн щодо Patriot і пригрозив кадровими висновками
Зеленський поставив жорсткий дедлайн щодо Patriot і пригрозив кадровими висновками
Аналітика
Життя після "Артемсолі": як Україна долає дефіцит солі і хто замінив промислового гіганта
Марія Волощукредактор РБК-Україна Життя після "Артемсолі": як Україна долає дефіцит солі і хто замінив промислового гіганта