Іраклі Макацарія втретє став батьком: фото з пологового та як назвали доньку

Колишній герой романтичного реаліті "Холостяк" Іраклі поділився радісною новиною з прихильниками. Його дружина Ліза Чічуа народила доньку, який батьки дали незвичне ім'я.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на спільний допис пари в Instagram .

Як Макацарія оголосив про поповнення в родині

Грузинський бізнесмен опублікував спільний допис з коханою. У ньому пара показала перше фото з донечкою у пологовому будинку.

Демонструвати обличчя дівчинки закохані не стали, але розкрили її ім'я. Не приховуючи емоцій, вони одразу звернулись до новонародженої доньки.

"Кето Макацарія - це просто неймовірно. Ласкаво просимо", - написали вони.

Макацарія втретє став батьком (фото: instagram.com/lizachichuaa)

Судячи з відмітки в публікації, кохана Іраклі народжувала у клініці в Тбілісі, а сам він з близькими підтримував її поруч.

У сториз Іраклі показав, як його вітали біля пологового. У кількох відео він з'явився у медичній шапочці та халаті, після чого його прийнялися обіймати присутні.

Макацарія показав кадри з пологового (скриншоти)

Що відомо про сімейне життя Макацарії

Нагадаємо, бізнесмен мешкає та працює в Грузії. В Україні він став відомим після участі в реаліті-шоу "Холостяк" у 2016 році.

Свою майбутню дружину Лізу, яка молодша за нього на 17 років, Іраклі зустрів випадково в черзі перед концертом. Так розпочалася їхня історія кохання.

У 2022 році він освідчився коханій на вершині гори в Тбілісі. Влітку того ж року вони одружилися в традиційному грузинському стилі та повінчалася.

В червні 2023-го у пари народився син Георгій. Макацарія тоді був присутній на пологах.

За кілька років закохані знову потішили новиною про поповнення в родині. У січні 2025 року Ліза народила доньку Ніна.

Про третю дитину подружжя повідомило у грудні минулого року. Тоді вони опублікували яскравий ролик, у якому розсекретили стать дитини.