Ірина Білик стала хрещеною мамою сина Аліни Гросу: перші фото з таїнства

Аліна Гросу похрестила свого 1,5-місячного сина та показала перші фото з таїнства. Хрещеною мамою Марка-Ґабріеля стала відома співачка Ірина Білик.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram Гросу.

Аліна Гросу похрестила сина

За словами співачки, хрестини стали не лише важливою духовною подією для родини, а й нагодою зібрати разом близьких людей.

"Нарешті це сталось. Наш синочок Марк-Ґабріель тепер хрещений. Я безмежно щаслива, що хрестини мого синочка стали чудовим приводом уперше за багато років зібрати за одним столом усіх наших рідних та близьких друзів", - написала Гросу.

Вона зізналася, що цей день був сповнений тепла та любові.

"Для мене це був день, сповнений любові, тепла та вдячності. Ми так рідко маємо можливість зупинитися та побути разом, тому ці моменти назавжди залишаться у моєму серці", - додала артистка.

Окремо Гросу повідомила, що саме Ірина Білик стала хрещеною мамою її сина.

"P.S. Ірина Білик тепер справжня хрещена в нашій родині. Я дуже щаслива, що ми довірили нашу манюню таким хорошим і важливим людям у нашому житті", - зазначила співачка.

Аліна Гросу з сином та чоловіком (фото: instagram.com/alina_grosu)

Що написала Білик

Сама Білик також поділилася емоціями від нової ролі та розповіла, що багато років жартувала з Гросу про їхній особливий зв'язок.

"Багато років ми з Аліною жартували, що я її "хрещена мама в українському шоу-бізнесі". Мене завжди тішило, що між нами склалися такі теплі, родинні стосунки, сповнені довіри, підтримки та любові", - написала співачка.

За словами артистки, тепер цей жарт став реальністю.

Ірина Білик з сином співачки (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

"І ось сьогодні це символічне звання стало реальністю - я мала честь стати хрещеною мамою чудового синочка Аліни. Для мене це велика радість, відповідальність і благословення", - поділилася Білик.

Також вона подякувала Гросу за довіру та побажала маленькому Марку здоров'я, щастя і Божого захисту.

"А мою дорогу Аліну відсьогодні я з гордістю називаю своєю кумою", - підсумувала співачка.

Ірина Білик та Аліна Гросу з сином (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Який образ вибрала Аліна Гросу

Також співачка поділилася зворушливими кадрами з таїнства хрещення свого сина.

Судячи з оприлюднених світлин, подія відбулася у затишній, камерній атмосфері одного з храмів, зібравши найближчих людей для цього важливого сімейного моменту.

Ірина Білик та батьки Аліна Гросу (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Для особливого дня Аліна Гросу обрала символічне та надзвичайно вишукане вбрання у національному стилі, що підкреслило урочистість події.

Співачка з'явилася у світлій сукні до підлоги з акцентом на пишні рукави та корсетну частину. Вбрання було прикрашене автентичним орнаментом у синьо-блакитних та темних тонах, що гарно контрастувало з молочною основою тканини.

Образ Аліни Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu))

Відповідно до церковних канонів, голову артистки покривала тонка білосніжна мереживна хустка, яка додала образу особливої ніжності.

Також Гросу опублікувала декілька фото з чоловіком, обличчя якого вона досі не показує, та зі своїми батьками.

Гросу з чоловіком та сином (фото: instagram.com/alina_grosu))

Що відомо про вагітність Аліни Гросу

У березні 2024 року Гросу повідомила про друге заміжжя, не розкриваючи особу обранця. Водночас пізніше її помічали разом із російським актором Романом Полянським.

Чутки про вагітність Аліни Гросу з'явилися наприкінці 2025 року після її фото з округлим животом, однак тоді співачка не коментувала припущення.

Офіційно про майбутнє материнство артистка повідомила у січні 2026 року. Тоді вона зізналася, що довго не могла завагітніти та пройшла непростий шлях до омріяного материнства.

У лютому Гросу розповіла, що чекає на сина. А вже у квітні стало відомо про народження первістка. За словами співачки, хлопчик народився справжнім богатирем - вагою майже 4,8 кг, хоча лікарі прогнозували значно меншу вагу.