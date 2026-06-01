Ирина Билык стала крестной мамой сына Алины Гросу: первые фото с таинства
Алина Гросу покрестила своего 1,5-месячного сына и показала первые фото с таинства. Крестной мамой Марка-Габриэля стала известная певица Ирина Билык.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Instagram Гросу.
Алина Гросу покрестила сына
По словам певицы, крестины стали не только важным духовным событием для семьи, но и возможностью собрать вместе близких людей.
"Наконец это произошло. Наш сыночек Марк-Габриэль теперь крещеный. Я бесконечно счастлива, что крестины моего сыночка стали прекрасным поводом впервые за много лет собрать за одним столом всех наших родных и близких друзей", - написала Гросу.
Она призналась, что этот день был полон тепла и любви.
"Для меня это был день, полный любви, тепла и благодарности. Мы так редко имеем возможность остановиться и побыть вместе, поэтому эти моменты навсегда останутся в моем сердце", - добавила артистка.
Отдельно Гросу сообщила, что именно Ирина Билык стала крестной мамой ее сына.
"P.S. Ирина Билык теперь настоящая крестная в нашей семье. Я очень счастлива, что мы доверили нашу манюню таким хорошим и важным людям в нашей жизни", - отметила певица.
Алина Гросу с сыном и мужем (фото: instagram.com/alina_grosu)
Что написала Билык
Сама Билык также поделилась эмоциями от новой роли и рассказала, что много лет шутила с Гросу об их особой связи.
"Много лет мы с Алиной шутили, что я ее "крестная мама в украинском шоу-бизнесе". Меня всегда радовало, что между нами сложились такие теплые, семейные отношения, полные доверия, поддержки и любви", - написала певица.
По словам артистки, теперь эта шутка стала реальностью.
Ирина Билык с сыном певицы (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
"И вот сегодня это символическое звание стало реальностью - я имела честь стать крестной мамой замечательного сыночка Алины. Для меня это большая радость, ответственность и благословение", - поделилась Билык.
Также она поблагодарила Гросу за доверие и пожелала маленькому Марку здоровья, счастья и Божьей защиты.
"А мою дорогую Алину отныне я с гордостью называю своей кумой", - подытожила певица.
Ирина Билык и Алина Гросу с сыном (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Какой образ выбрала Алина Гросу
Также певица поделилась трогательными кадрами с таинства крещения своего сына.
Судя по обнародованным фотографиям, событие произошло в уютной, камерной атмосфере одного из храмов, собрав самых близких людей для этого важного семейного момента.
Ирина Билык и родители Алина Гросу (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Для особого дня Алина Гросу выбрала символический и очень изысканный наряд в национальном стиле, что подчеркнуло торжественность события.
Певица появилась в светлом платье в пол с акцентом на пышные рукава и корсетную часть. Наряд был украшен аутентичным орнаментом в сине-голубых и темных тонах, что хорошо контрастировало с молочной основой ткани.
Образ Алины Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu))
Согласно церковным канонам, голову артистки покрывал тонкий белоснежный кружевной платок, который добавил образу особой нежности.
Также Гросу опубликовала несколько фото с мужем, лицо которого она до сих пор не показывает, и со своими родителями.
Гросу с мужем и сыном (фото: instagram.com/alina_grosu))
Что известно о беременности Алины Гросу
В марте 2024 года Гросу сообщила о втором замужестве, не раскрывая личность избранника. В то же время позже ее замечали вместе с российским актером Романом Полянским.
Слухи о беременности Алины Гросу появились в конце 2025 года после ее фото с округлым животом, однако тогда певица не комментировала предположения.
Официально о будущем материнстве артистка сообщила в январе 2026 года. Тогда она призналась, что долго не могла забеременеть и прошла непростой путь к желанному материнству.
В феврале Гросу рассказала, что ждет сына. А уже в апреле стало известно о рождении первенца. По словам певицы, мальчик родился настоящим богатырем - весом почти 4,8 кг, хотя врачи прогнозировали значительно меньший вес.