Кіно-антидепресанти: фільми останніх років, які повертають віру в життя

Коли навколо занадто багато стресу, втоми та щоденних турбот, іноді найкращим способом відновити сили стає хороше кіно. Теплі історії, щирі герої та прості життєві моменти можуть нагадати, що навіть у складні періоди завжди залишається місце для радості, дружби й нових починань.

РБК-Україна зібрало 7 найкращих фільмів останніх років, які не просто розважають, а дарують відчуття затишку, надії та віри в людей.

"Ідеальні дні" (Perfect Days, 2023)

Історія літнього японця Хіраями, який працює прибиральником громадських туалетів у Токіо. Його життя здається дуже простим: він слухає музику на касетах, читає книги, фотографує дерева та насолоджується звичайними моментами кожного дня.

Це справжній фільм-медитація, який нагадує про красу простих речей. Стрічка вчить не поспішати, помічати деталі навколо та знаходити щастя навіть у звичайній щоденній рутині.

"Бобу Тревіно це подобається" (Bob Trevino Likes It, 2024)

Молода дівчина Лілі намагається знайти свого батька через Facebook, але випадково натрапляє на його тезку - незнайомого чоловіка Боба Тревіно. Попри те, що вони не мають родинного зв'язку, між ними виникає тепла та щира дружба.

Це зворушлива історія про те, що іноді підтримку та розуміння можна знайти зовсім не там, де очікуєш. Фільм нагадує, наскільки важливими можуть бути доброта, увага та просте людське тепло.

"Примарне світло" (Ghostlight, 2024)

Похмурий будівельник, який переживає складний період через сімейну трагедію, випадково потрапляє на репетицію аматорського театру. Несподівано для себе він погоджується взяти участь у постановці "Ромео і Джульєтти".

Це життєствердна історія про силу творчості та можливість почати все заново. Фільм показує, як нові захоплення допомагають пережити біль, відкритися людям і відновити зв’язок із близькими.

"Книжкові пригоди" (Der Buchspazierer, 2024)

Літній німець Карл щодня доставляє книги своїм постійним клієнтам, яких сприймає майже як персонажів казки. Його спокійне життя змінюється, коли до його книжкових маршрутів приєднується 9-річна дівчинка Шаша.

Це затишне європейське кіно про дружбу, яка може виникнути між людьми різного віку. Стрічка дарує відчуття тепла, нагадує про силу маленьких радощів і залишає після перегляду дуже світлий післясмак.

"Сім'я напрокат" (The Rental Family, 2025)

Самотній актор-невдаха у виконанні Брендана Фрейзера отримує незвичайну роботу в Токіо - він стає частиною компанії, яка здає людей в оренду для виконання ролей членів родини. Граючи чужих батьків чи близьких, герой поступово знаходить власне місце у світі.

Це тепле та глибоке кіно про самотність, потребу в близькості та важливість відкривати своє серце іншим. Фільм нагадує, що родина - це не лише кровний зв'язок, а й люди, які дарують нам любов і підтримку.

"Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" (Bridget Jones: Mad About the Boy, 2025)

Бріджит Джонс повертається на екрани вже в новому етапі життя. Тепер вона - мама-одиначка, яка з властивим їй гумором намагається розібратися у світі побачень, нових стосунків і сучасних викликів.

Це легка британська комедія про те, що ніколи не пізно змінювати життя. Стрічка доводить: можна помилятися, сміятися із себе, закохуватися та починати новий етап у будь-якому віці.